Davide Ancelotti é apresentado e destaca visão do ‘Botafogo Way’: ‘Estamos alinhados’

O Botafogo apresentou nesta segunda-feira (14) o italiano Davide Ancelotti como novo treinador para a sequência da temporada. O profissional, de 35 anos, já comandou extraoficialmente a equipe na vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, comentou sobre sua chegada ao Rio de Janeiro e como suas ideias se encontram com a visão da SAF para o projeto.

Davide Ancelotti desembarcou no Rio na última terça-feira e já assumiu os trabalhos no CT Lonier. Ele chega com contrato até o fim de 2026, substituindo Renato Paiva, demitido após o Mundial.

- Foi uma semana intensa, com muito trabalho, com muita emoção. Contente de conhecer, ter a oportunidade de conhecer a diretoria, a comissão, os profissionais, os jogadores. Tudo foi muito bonito, o jogo também (contra o Vasco). Muita felicidade!

Contratado no primeiro semestre para a comissão técnica do pai Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Davide garantiu que seu foco será o Botafogo e deixará as relações na Amarelinha de lado.

- Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega é para o clube. Só estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. A Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, eu estou feliz por ser o treinador do Botafogo.

O italiano confirmou que as conversas com John Textor para acerto foram muito rápidas e pouco pensou em aceitar o convite. O Botafogo buscava um técnico dentro do idealizado com "Botafogo Way", um estilo de jogo ofensivo e dominante, e viu em Davide o potencial.

Plano A de Textor

Logo na estreia, em apenas quatro dias de preparação no Lonier, uma equipe diferente. Mais próxima, corajosa e que aproveitou o contexto do jogo para vencer com facilidade o rival no Mané Garrincha. O técnico explicou como as ideias de jogo se "abraçam".

- Seguramente falando de valores do clube, a missão, a paixão, a coragem... Ser um clube diferente. Estamos alinhados com o clube. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganha. Tem que ser organizado, disciplinado e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro. Temos que jogar com coragem, pois somos um time campeão e temos que jogar com personalidade com todos os valores que esse clube tão grande representa.

John Textor apresentou Davide Ancelotti no Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

As referências de carreira são as melhores possíveis. Desde 2016 ao lado do pai como auxiliar técnico, Davide Ancelotti, agora, quer focar em construir a própria história como treinador. O pai está contente com a oportunidade, segundo ele, e viu o Botafogo como o lugar ideal para começar.

- Estou muito orgulhoso de ser filho do Carlo, mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, que tenho que trabalhar duro. E isso eu vou fazer. Mas eu estou aqui hoje pelo meu trabalho. Acredito que tenho que demonstrar com resultados, claramente, e com trabalho. Mas a minha trajetória começa hoje. Começou já no último jogo. Isso eu vou passo a passo, com calma, mas com muita missão. Meu pai está muito feliz. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor.

Veja outras respostas de Davide Ancelotti:

Botafogo Way

- Uma equipe que sabe ganhar de diferentes formas, mas claramente queremos ser uma equipe que jogue o futebol vertical, que tenha ambição, que tenha coragem. Os valores do clube são muito importantes para mim, são muito claros para os jogadores também. Queremos jogar um futebol que possa representar os torcedores do Botafogo. Depois, no futebol, a gente tem que se adaptar ao contexto do jogo também. Eu acredito que para ganhar, uma equipe inteligente é uma equipe que sabe se adaptar.

Expectativas do clube

- Eu sei que tem exigência, mas o presidente não falou comigo de ganhar títulos, falou comigo que temos que jogar, e eu estou alinhado com ele. Temos que, como já falei, representar os valores do clube. Temos que jogar com coragem, temos que jogar um futebol atrevido. Eu vou tratar de trabalhar duro com minha comissão técnica para conseguir isso. Sabemos que os resultados são importantes, temos que trabalhar duro e demonstrar, e ganhar partidas. E agora só temos que nos preparar o próximo jogo, na nossa casa, contra o Vitória.

Visão do futebol brasileiro no exterior

- Há treinadores na liga brasileira que são muito bons, equipes muito organizadas. E o Mundial de Clubes mostrou que os times brasileiros competiram muito bem. Na Europa, acredito que o pensamento coletivo é de que o futebol brasileiro está crescendo, com times e jogadores de muita qualidade.

*Matéria em atualização