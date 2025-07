Botafogo anuncia Davide Ancelotti como novo técnico

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (8) a contratação de Davide Ancelotti, de 35 anos, como novo técnico para a sequência da temporada. O italiano, filho de Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira, assume o lugar de Renato Paiva, demitido após a participação Mundial de Clubes da Fifa.

Davide Ancelotti assinou com o Glorioso até o fim de 2026 e chega com nova comissão técnica. Junto ao treinador, chegam também dois assistentes. O espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Além deles, também se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra.

- A contratação de Davide Ancelotti representa mais um passo estratégico no fortalecimento do projeto esportivo da SAF, com base em inovação, ambição e protagonismo internacional - escreveu o clube.

A diretoria do Botafogo acredita que o italiano é o perfil ideal para implementar o que eles chamam de "Botafogo Way", uma filosofia de jogo ofensivo e moderno que o clube tem buscado consolidar desde a transição para SAF.

Cláusulas no contrato de Davide Ancelotti

No vínculo assinado, existe uma cláusula que, mesmo acertando com algum clube, Davide Ancelotti poderá ser convocado para atuar como auxiliar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Sem nenhum custo ou prejuízo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O próximo desafio do Botafogo será o clássico contra o Vasco, marcado para sábado (12), às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a oitava colocação na tabela de classificação, com 18 pontos, seis atrás do líder Flamengo.