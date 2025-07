O mundo do futebol dá voltas. E a história do retorno de John Kennedy ao Fluminense é a prova disso. O atacante, que retorna de um empréstimo no Pachuca, do México, terá o aval do técnico Renato Gaúcho — o mesmo que vetou sua contratação no Grêmio em 2023 por seu histórico fora de campo. Agora, o treinador aposta em sua conhecida capacidade de recuperar jogadores para contar com o "Menino-Rei" no elenco.

O Fluminense vê com bons olhos o retorno do jogador para aumentar as opções no ataque, já que Germán Cano e Everaldo não vivem uma boa fase.

O 'não' de Renato em 2023

No início de 2023, o Fluminense buscava um novo clube para John Kennedy, cujos problemas extracampo atrapalhavam sua sequência. O Grêmio, comandado por Renato, foi um dos times procurados, mas o técnico barrou a negociação. Em uma entrevista na época, ele explicou o motivo.

— Esse garoto (John Kennedy) me foi oferecido em janeiro lá no Grêmio. Eu vi o currículo dele fora de campo e falei para o presidente: 'Esse cara tem talento, mas…'. Acho que foi a melhor coisa pra ele (ter ido para a Ferroviária). Talento ele tem. Torço muito por esse garoto. Às vezes você precisa dar um passo pra trás para dar três para frente — disse Renato na ocasião.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A previsão de Renato sobre "dar um passo para trás para dar três para frente" se provou correta. Após a recusa do Grêmio, o destino de John Kennedy em 2023 foi um empréstimo para a Ferroviária, onde disputou o Campeonato Paulista. Depois de um bom desempenho no time de Araraquara, ele retornou ao Fluminense e se tornou uma peça-chave no esquema do então técnico Fernando Diniz, sendo fundamental na histórica conquista da Libertadores daquele ano.

A fama de 'recuperador de jogadores'

A mudança de postura de Renato Gaúcho pode ser explicada por sua fama de recuperar o bom futebol de jogadores talentosos, mas que vivem momentos conturbados. O ponto alto dessa reputação foi em 2017, quando conquistou a Libertadores com o Grêmio, fazendo com que nomes como Léo Moura, Cortez e Jael, que chegaram desacreditados, fossem peças importantes no título.

No Flamengo, em 2021, foi sob o comando de Renato que o atacante Michael viveu sua melhor fase, tornando-se destaque do time vice-campeão da Libertadores e do Brasileirão.

A passagem de JK pelo México

John Kennedy retorna ao Fluminense após uma passagem de altos e baixos pelo Pachuca. Apesar de ter perdido espaço com a troca de treinador, o início foi excelente, com o atacante chegando a marcar cinco gols em apenas quatro jogos. No total, foram 22 partidas, com nove gols marcados e duas assistências.