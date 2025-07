Matheus Henrique comemora um ano de Cruzeiro e faz agradecimentos

O meia Matheus Henrique, que se recupera de lesão no menisco do joelho direito, comemorou um ano de Cruzeiro, com uma publicação nas redes sociais, em que faz um balanço desse período na Toca da Raposa, e agradece aos torcedores cruzeirenses, aos companheiros e ao clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Hoje completo 1 ano vestindo a camisa do Cruzeiro. Passou rápido, mas foi intenso. Tanta coisa vivida em tão pouco tempo. Só tenho a agradecer ao clube, aos companheiros, aos profissionais que caminham comigo no dia a dia e a cada torcedor que me recebeu tão bem. Feliz por tudo que construímos até aqui e confiante de que ainda temos muito pela frente! – publicou no Instagram.

Com um vídeo de vários momentos que passou com a camisa do Cruzeiro, Matheus Henrique agradece a receptividade que teve de torcedores da equipe e do povo mineiro em geral. O meia também agradece o apoio que recebe de companheiros durante a recuperação da lesão sofrida no menisco do joelho direito, em 9 de abril, na partida contra o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. Vários jogadores do Cruzeiro reagiram à postagem.

continua após a publicidade

Matheus Henrique, de 27 anos, fala também do momento pessoal que vive, com a gravidez da esposa, Thamires Carvalho, como também já publicou nas redes sociais.

O meia do Cruzeiro está na fase de transição da fisioterapia para a preparação física, e o retorno aos gramados está próximo. Nesta temporada, Matheus Henrique disputou apenas 16 partidas (fez um gol contra o Uberlândia), e ficou de fora dos últimos 19 jogos.

continua após a publicidade

➡️Técnico Leonardo Jardim destaca qualidades do Fluminense

Estreia de Matheus Henrique foi em vitória do Cruzeiro sobre Bragantino

Matheus Henrique foi contratado ao Sassuolo, da Itália, no meio da temporada passada, e estreou pelo Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro em 13 de julho de 2024, quando entrou no lugar do volante Lucas Silva, sob o comando do técnico Fernando Seabra. No ano passado, o meia jogou 24 vezes e marcou três gols.