Com um terço do Campeonato Brasileiro de 2025 já disputado, os times começam a ter uma noção mais clara do que irão brigar na competição. Para entender os cenários, o Dados do Lance! apresenta as probabilidades que apontam as chances de título do Brasileirão 2025, a briga por uma vaga no G-4 e a luta desesperada contra o rebaixamento. Confira os números.

As chances de título do Brasileirão 2025

Na disputa pela taça, dois times já despontam como os favoritos. O líder Cruzeiro tem quase 30% de chance de ser campeão, seguido de perto pelo Flamengo. O Red Bull Bragantino aparece como uma terceira força surpreendente, à frente de gigantes como o Palmeiras.

Chance de Título:

Cruzeiro: 29,42%

Flamengo: 21,53%

Bragantino: 10,64%

Palmeiras: 8,85%

Bahia: 8,25%

Kaio Jorge e Matheus Pereira comemoram gol do Cruzeiro contra o Grêmio (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Disputa acirrada por um lugar no G-4

Se a briga pelo título parece um pouco mais restrita, a disputa por uma vaga no G-4, que garante lugar na próxima Libertadores de forma direta, está muito mais aberta. Cruzeiro e Flamengo também lideram aqui com folga, mas a lista de times com chances consideráveis é extensa, prometendo uma briga acirrada até o final do campeonato.

Chance de G-4:

Cruzeiro: 72,33%

Flamengo: 62,74%

Bragantino: 44,69%

Palmeiras: 39,78%

Bahia: 38,53%

Botafogo: 32,17%

Fluminense: 26,95%

Atlético-MG: 22,67%

Alerta Ligado: a luta contra o rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, o alerta já está ligado para várias equipes. O Sport aparece em situação crítica, com quase 80% de chance de queda. Clubes tradicionais como Fortaleza, Vasco da Gama, São Paulo, Internacional e Santos também figuram com um risco considerável e precisam reagir.

Chance de Rebaixamento:

Sport Recife: 79,64%

Fortaleza: 52,64%

Vitória: 40,93%

Juventude: 39,34%

São Paulo: 38,77%

Vasco da Gama: 36,28%

Internacional: 26,80%

Santos: 24,40%