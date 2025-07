Líder e artilheiro, atacante Kaio Jorge já fala em título do Cruzeiro

O Cruzeiro assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 14ª rodada. A Raposa chegou aos 30 pontos, três à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos – a partida contra o Sport, em Recife, pela 12ª rodada, foi adiada por causa do Mundial de Clubes da Fifa e ainda não tem nova data marcada.

O atacante Kaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro, aos 35 minutos do primeiro tempo (o zagueiro Fabrício Bruno abriu o placar seis minutos antes), ampliando sua vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro, agora com 12 gols, três a mais que Arrascaeta, do Flamengo.

- Muito feliz pelo gol. O espírito da equipe dentro de campo foi fantástico, a gente se entregou até o final. O time do Fluminense é muito qualificado, e é muito difícil jogar aqui no Maracanã. Nossa equipe também é muito forte e a gente veio com uma proposta de jogo muito apurada – afirmou Kaio Jorge, na saída do campo, em entrevista ao “Premiere”.

Matheus Pereira fez as duas assistências na vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

Mais uma vez, Kaio Jorge destacou a participação dos companheiros em seu bom desempenho neste Brasileirão:

- O trabalho em equipe, como vocês podem ver, está sendo um diferencial dentro de campo. Quando o coletivo aparece, o individual também. Estou numa fase muito boa, muito iluminado, com a ajuda dos companheiros – disse o artilheiro do campeonato.

Kaio Jorge também falou sobre as chances de o Cruzeiro ser campeão brasileiro:

- O Brasileiro é muito longo, mas a gente está trabalhando com qualidade, sabendo que a gente tem sim chances de ser campeão, mas com os pés no chão, jogo a jogo, porque a competição é muito longa e tudo pode acontecer – disse o artilheiro do campeonato.

Vitória do Cruzeiro quebrou tabu de 17 anos contra o Fluminense

Com uma bela exibição, principalmente no primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu também um resultado importante historicamente. Havia 17 anos que a equipe celeste não derrotava o Flu no Maracanã. Eram 11 partidas, com três empates e oito derrotas, as últimas quatro nos últimos quatro confrontos.

A vitória desta quinta-feira (17) também foi apenas a segunda do Cruzeiro contra o ídolo Fábio. Desde que deixou a Toca da Raposa em 2022, o goleiro venceu cinco dos sete confrontos com o ex-clube.