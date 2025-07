Decisivo em Santos x Flamengo, Neymar crava melhor time do Brasil e explica condição física

Neymar foi o grande destaque da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 fez o gol decisivo já na reta final do jogo. Em entrevista após a partida, o atacante elogiou o adversário, mas exaltou a atuação do Peixe.

— O Flamengo, na minha opinião, é o melhor time do campeonato. Muito bom taticamente, defende e ataca muito bem, tem jogadores de muita qualidade. Vocês veem que saem três jogadores que são bons, entram outros que são bons também, é muito difícil jogar contra um time assim. Mas hoje a gente demonstrou que nós podemos ir muito mais além do que a gente tá vivendo hoje, é um recomeço para todos nós, tivemos tempo para trabalhar, demonstramos que podemos jogar contra qualquer time do Campeonato Brasileiro — destacou o craque ao "Premiere".

Neymar atuou por 90 minutos diante do Flamengo. Questionado sobre a condição física, afirmou que está melhor, mas ainda não 100%.

— Quero jogar todos os jogos 90 minutos. Foi o que falei no começo da temporada, quero estar melhor fisicamente, isso me demanda tempo, tanto de jogo quanto de treino, adaptações que meu corpo ainda está desenvolvendo, está reconhecendo tudo novamente. Não é fácil enfrentar a lesão que eu tive, mas hoje eu estou muito feliz com o que pude fazer pelo Santos, contribuir de todas as formas, tanto atacando quanto defendendo. Não estou no meu 100% ainda, mas com certeza estou muito melhor.

Por fim, o camisa 10 da Vila comentou a estreia de Robinho Jr., filho do ex-jogador do Santos de mesmo apelido. O craque rasgou elogios ao menino e citou a dificuldade de encarar a pressão e a situação do pai, que está preso por violência sexual.

— O Robinho Jr. tem muito potencial, a semelhança com o pai é muito grande, independentemente do que o pai está passando. É um menino que tem a cabeça muito boa, muito forte, não é fácil estar no lugar dele. E não é fácil começar estreando dessa forma, com a pressão que leva o nome dele, com a pressão que ele está aí, então eu estou para ajudar. Eu sei que é um menino de muito bom coração, então eu torço demais para ele. Fiquei muito contente de vê-lo pequenininho, e agora ele está estreando ao meu lado. O tempo está passando, está passando rápido, mas eu fico muito contente por ele. Então, acho que agora só depende dele. Futebol e potencial ele tem — concluiu.

