A volta de um ídolo para o clube que o revelou é um dos momentos mais emocionantes do futebol, e um novo estudo mostra que essa é uma forte tradição brasileira. Um levantamento da empresa de inteligência esportiva Brasil Apostas analisou 106 grandes jogadores que passaram pela Seleção desde 1930 e revelou que 4 a cada 10 jogadores voltaram ao clube de origem após fazerem carreira internacional.

Casos recentes como os de Neymar, no Santos, e Thiago Silva, no Fluminense, são os exemplos mais emblemáticos de uma tendência que atravessa gerações.

Santos e São Paulo lideram 'repatriações' de ídolos

O estudo mostra que, dos 106 atletas analisados, 42 retornaram ao time onde começaram. Entre os clubes que mais abriram as portas para a volta de seus craques, o Santos lidera com 12 retornos, seguido de perto pelo São Paulo, com 11.

O Vasco da Gama também se destaca pela reincidência de seus ídolos: Edmundo voltou ao clube quatro vezes, e Romário, três.

Edmundo e Romário juntos no Vasco (Foto: Julio Cesar Guimaraes/Lance!)

Voltar nem sempre é o fim da linha

A pesquisa também revela um dado curioso: o retorno ao clube do coração não significa, necessariamente, o fim da carreira. Pelo menos 18 dos 42 atletas que voltaram acabaram se aposentando em outro time. Kaká, por exemplo, retornou ao São Paulo em 2014, mas encerrou a carreira no Orlando City. O mesmo aconteceu com Robinho, que voltou duas vezes ao Santos, mas se aposentou no futebol turco.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Aposentadoria no Brasil é a preferência

Mesmo entre os 62 jogadores do estudo que não retornaram ao time de origem, a grande maioria preferiu encerrar a carreira em solo brasileiro. Ronaldo Fenômeno, revelado pelo Cruzeiro, se aposentou no Corinthians. Garrincha, ídolo eterno do Botafogo, terminou no Olaria. E Ronaldinho Gaúcho, cria do Grêmio, pendurou as chuteiras no Fluminense. Apenas 17 dos 106 craques analisados se aposentaram no exterior.

(Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

Números e Curiosidades do Levantamento:

42 jogadores de 106 da Seleção voltaram ao clube de origem.

9 deles retornaram mais de uma vez ao mesmo clube.

Santos (12) e São Paulo (11) são os clubes que mais repatriaram seus ídolos.

Edmundo (Vasco) voltou 4 vezes; Romário (Vasco) e Serginho Chulapa (Santos), 3 vezes cada.