O Cruzeiro enfrentará o Grêmio na noite deste sábado (18), às 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a previsão de público do Mineirão é de 30 mil torcedores.

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A Raposa promoveu uma nova promoção de bilhetes, com preço promocional de R$ 40,00 para todos os sócios. A estratégia já fez com que 19 mil torcedores garantissem seu lugar no Gigante da Pampulha até a manhã desta sexta-feira.

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos no site ingresso.cruzeiro.com.br. Para eles, os ingressos variam de R$ 100,00 a R$ 220,00.

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Cruzeiro x Grêmio: previsão de público e informações de venda de ingressos (Foto: Divulgação Cruzeiro)

A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Grêmio

SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C

Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00

SETOR LARANJA (Inferior) Portão F

Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00

SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão E

Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 200,00; Meia: R$ 100,00

SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho Portão D

Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 140,00; Meia: R$ 70,00

SETOR ROXO (inferior) Portão A

Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 220,00; Meia: R$ 110,00

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

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Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

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