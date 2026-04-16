Lucas Silva projeta sequência do Cruzeiro na Libertadores: 'Só depende de nós'

O Cruzeiro se complicou na Libertadores na última quarta-feira (15) ao perder por 2 a 1 para a Universidad Católica. Após a partida, na zona mista, o meio-campista Lucas Silva destacou que a Raposa ainda depende apenas de si para se classificar para as oitavas de final.

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– É futebol. Na primeira rodada conquistamos pontos fora de casa. Então, temos jogos fora, em casa ainda. Só depende de nós para nesta sequência conseguir a classificação na Libertadores – projetou Lucas Silva.

Além disso, o capitão da equipe também destacou que não faltou seriedade do Cruzeiro em campo e que o grupo não subestimou o adversário.

– Não faltou isso (entender a importância do jogo). Faltou concluir as chances em gols, principalmente no início do jogo. Queríamos muito a vitória. Mas o adversário foi mais feliz – ressaltou.

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– Jamais (subestimou o adversário). Todo jogo da Libertadores é muito competitivo. Tivemos oportunidades de vencer, mas o adversário teve méritos – disse Lucas Silva

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Cruzeiro x Universidad Católica

Em seu primeiro jogo dentro de casa na Libertadores em 2026, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica. Os chilenos saíram na frente com Giani e a Raposa conseguiu o empate com Matheus Pereira, de pênalti, mas no fim, Martínez garantiu os três pontos.

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Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, os mineiros caíram para a terceira posição, com três pontos. Já os chilenos têm os mesmos três pontos, mas na segunda colocação. Pela Libertadores, a equipe celeste volta a atuar no dia 28, quando recebe o Boca Juniors em Belo Horizonte.

Com o resultado, os mineiros caíram para a terceira posição, com três pontos. Já os chilenos têm os mesmos três pontos, mas na segunda colocação. Pela Libertadores, a equipe celeste volta a atuar no dia 28, quando recebe o Boca Juniors em Belo Horizonte.

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