Cruzeiro x Grêmio: confira a arbitragem da partida e o histórico do árbitro

O Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro de Copa do Mundo, Raphael Claus.

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Nesta temporada, o profissional já comandou 16 partidas, entre estaduais, Campeonato Saudita, Campeonato dos Emirados Árabes, Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores. Durante a semana, ele apitou Libertad 0 x 1 Rosário Central.

Na última temporada, Raphael Claus comandou três jogos do Cruzeiro: as vitórias contra Vila Nova (2x0) e Sport (4 a 0), e a derrota para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 1.

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Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em sua carreira, o árbitro paulista apitou duas partidas da Raposa com o Tricolor. Em 2024, as equipes empataram em 1 a 1 e em 2017, em 3 a 3. As duas partidas foram disputadas no Mineirão.

No duelo deste sábado, Raphael Claus será auxiliado pelos assistentes Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira, ambos de São Paulo. Nesta temporada a dupla trabalhou na derrota do Cruzeiro contra o Flamengo por 2 a 0.

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Confira escala completa de arbitragem para Cruzeiro x Grêmio

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)

Inspetor: Marcelo Carvalho Van Gasse

Assessor: Kleber Lucio Gil SC

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

AVAR2: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia

Quality manager: Paulo Roberto da Rocha Camello (RJ)

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