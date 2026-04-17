Cruzeiro x Grêmio: confira a arbitragem da partida e o histórico do árbitro
Cruzeiro x Grêmio terá arbitragem de Copa do Mundo
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O Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro de Copa do Mundo, Raphael Claus.
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Nesta temporada, o profissional já comandou 16 partidas, entre estaduais, Campeonato Saudita, Campeonato dos Emirados Árabes, Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores. Durante a semana, ele apitou Libertad 0 x 1 Rosário Central.
Na última temporada, Raphael Claus comandou três jogos do Cruzeiro: as vitórias contra Vila Nova (2x0) e Sport (4 a 0), e a derrota para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 1.
Em sua carreira, o árbitro paulista apitou duas partidas da Raposa com o Tricolor. Em 2024, as equipes empataram em 1 a 1 e em 2017, em 3 a 3. As duas partidas foram disputadas no Mineirão.
No duelo deste sábado, Raphael Claus será auxiliado pelos assistentes Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira, ambos de São Paulo. Nesta temporada a dupla trabalhou na derrota do Cruzeiro contra o Flamengo por 2 a 0.
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Confira escala completa de arbitragem para Cruzeiro x Grêmio
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Árbitro Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
- Quarto Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)
- Inspetor: Marcelo Carvalho Van Gasse
- Assessor: Kleber Lucio Gil SC
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
- AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)
- AVAR2: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
- Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia
- Quality manager: Paulo Roberto da Rocha Camello (RJ)
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