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Cruzeiro x Grêmio: confira a arbitragem da partida e o histórico do árbitro

Cruzeiro x Grêmio terá arbitragem de Copa do Mundo

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/04/2026
11:19
Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
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O Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro de Copa do Mundo, Raphael Claus.

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Nesta temporada, o profissional já comandou 16 partidas, entre estaduais, Campeonato Saudita, Campeonato dos Emirados Árabes, Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores. Durante a semana, ele apitou Libertad 0 x 1 Rosário Central.

Na última temporada, Raphael Claus comandou três jogos do Cruzeiro: as vitórias contra Vila Nova (2x0) e Sport (4 a 0), e a derrota para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 1.

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Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em sua carreira, o árbitro paulista apitou duas partidas da Raposa com o Tricolor. Em 2024, as equipes empataram em 1 a 1 e em 2017, em 3 a 3. As duas partidas foram disputadas no Mineirão.

No duelo deste sábado, Raphael Claus será auxiliado pelos assistentes Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira, ambos de São Paulo. Nesta temporada a dupla trabalhou na derrota do Cruzeiro contra o Flamengo por 2 a 0.

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Confira escala completa de arbitragem para Cruzeiro x Grêmio

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
  • Árbitro Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
  • Quarto Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)
  • Inspetor: Marcelo Carvalho Van Gasse
  • Assessor: Kleber Lucio Gil SC
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
  • AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)
  • AVAR2: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
  • Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia
  • Quality manager: Paulo Roberto da Rocha Camello (RJ)

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