Cruzeiro e Fluminense empatam com sangue e polêmica de arbitragem

Cruzeiro e Fluminense ficaram no 0 a 0 neste domingo (9) pelo Brasileirão no Mineirão. A partida válida pela 33ª rodada teve como lance principal a polêmica após uma cotovelada de Matheus Pereira em Bernal, que foi substituído sob protocolo de concussão.

continua após a publicidade

➡️ Especialista bate o martelo em lance polêmico de Cruzeiro x Fluminense

O Fluminense começou o jogo impondo o ritmo e levando perigo logo nos primeiros instantes. Com apenas um minuto, Serna recebeu em velocidade e obrigou Cássio a fazer boa defesa. Pouco depois, o goleiro do Cruzeiro voltou a trabalhar, desta vez em chute firme de Lucho Acosta.

Aos poucos, os donos da casa conseguiram equilibrar as ações. A primeira grande oportunidade da equipe mineira veio aos 17 minutos: Kaio Jorge cruzou rasteiro, Arroyo se antecipou à marcação e quase abriu o placar. O Cruzeiro cresceu e, aos 36, Kaiki apareceu bem de cabeça, mandando a bola na trave — o lance gerou dúvida se a bola teria ultrapassado a linha, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

continua após a publicidade

O Fluminense respondeu no fim da primeira etapa, quando Hércules arriscou de fora da área e carimbou o travessão. Aos 44 minutos, uma jogada polêmica mudou o clima da partida: Matheus Pereira atingiu o rosto de Bernal, que saiu sangrando.

O lance aconteceu momentos antes do intervalo. Na ocasião, Matheus Pereira acertou uma cotovelada no rosto de Bernal durante uma disputa de bola. A ação fez o jogador do Fluminense cair em campo com muito sangue na região do supercílio. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deixou o jogo seguir, e só depois viu a gravidade do contato. O VAR entrou em ação, mas mesmo após rever o lance, a arbitragem de campo manteve a decisão de não punir Matheus Pereira.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Com a parada para Data Fifa, Cruzeiro e Fluminense se voltam a campo aqui mais de uma semana. O Tricolor enfrenta o Flamengo na quarta-feira (19), às 21h30. O Cabuloso visita o juventude na quinta-feira (20), às 16h (de Brasília).

Matheus Pereira e Bernal em disputa de bola na partida entre Cruzeiro x Fluminense (Foto: LUCIANO BREW/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Cruzeiro x Fluminense

✅Ficha técnica

CRUZEIRO 0 X 0 FLUMINENSE

📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍Local: Mineirão, Rio de Janeiro (MG)

🥅 Gols: -

🟨Cartões amarelos: Bernal, Freytes, Canobbio (FLU) Fabrício Bruno, Christian, Matheus Pereira, Arroyo, Lucas Romero, Walace (CRU)

➡️ Defesa de Fábio em Cruzeiro x Fluminense choca web: 'Que isso'

Escalações

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Christian (Sinisterra) e Eduardo (Walace); Matheus Pereira, Arroyo (Gabriel) e Kaio Jorge.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Lima); Serna (Soteldo), Everaldo (John Kennedy) e Canobbio (Keno).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense