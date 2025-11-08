Eleição do Fluminense: pré-candidatos de oposição se unem em chapa

As eleições do Fluminense estão marcadas para o dia 29 de novembro, e a disputa ganhou novos capítulos nesta semana. A chapa "O Fluminense tem Pressa", liderada por Ademar Arrais, passou a reunir outros grupos da oposição após as adesões do ex-pré-candidato Luís Monteagudo e do ex-vice na chapa de Celso Barros, Rafael Rolim. Também se juntaram ao grupo Leonardo Iespa, André Horta e Ricardo Mazella.

Três nomes aparecem, por enquanto, como pré-candidatos: Ademar Arrais, Celso Barros e Mattheus Montenegro. Nem todos, porém, devem chegar à eleição, já que as chapas precisam cumprir exigências para o registro.

O prazo para formalizar a candidatura termina em 15 de novembro. Cada grupo deve apresentar 200 assinaturas de sócios contribuintes ou proprietários. Segundo os próprios candidatos, Ademar e Mattheus já atingiram o número necessário.

Pelo estatuto do clube, a votação deve ocorrer na segunda quinzena de novembro, sempre em um sábado. A escolha da data levou em conta o calendário do Campeonato Brasileiro, aguardado antes da confirmação oficial.

A escolha do novo presidente tricolor está marcada para o dia 29 de novembro, quando serão definidos também os vice-presidentes e os membros do Conselho Deliberativo para o triênio 2026–2028. Podem votar sócios com 16 anos ou mais e pelo menos um ano ininterrupto de associação, além dos sócios-futebol com dois anos completos de vínculo, desde que estejam em dia com as mensalidades até o dia da assembleia.

