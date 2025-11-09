Agora é matemático: Cruzeiro está na Libertadores de 2026
Com derrota do São Paulo, Raposa garante pelo menos o sétimo lugar no Brasileiro
O Cruzeiro está de volta à Copa Libertadores depois de sete anos. A equipe do técnico Leonardo Jardim garantiu vaga na principal competição sul-americana de 2026 com a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Vila Belmiro, neste sábado (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com 63 pontos, na terceira colocação, o Cruzeiro não pode mais ser alcançado pelo Tricolor paulista nas rodadas restantes do Brasileirão. O São Paulo tem 45 pontos ganhos e cinco jogos a disputar, ou seja, só chega a 60 pontos.
O objetivo agora da Raposa, nas rodadas finais do Brasileirão, é garantir classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa terminar o campeonato entre os cinco primeiros colocados. Neste domingo (9), o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, às 16h, no Mineirão.
O Cruzeiro já disputou 17 edições da Copa Libertadores. Foi campeão duas vezes, em 1976, derrotando o River Plate na final, e em 1997, contra o Sporting Cristal, do Peru. Também foi vice-campeão por duas vezes, perdendo a final para o Boca Juniors, nos pênaltis, em 1997, e para o Estudiantes, em 2009.
Na última participação, em 2019, foi eliminado pelo River Plate nas oitavas de final, nos pênaltis, depois de dois empates sem gol. Ao todo, o Cruzeiro disputou 166 jogos pela competição, com 95 vitórias, 32 empates e 39 derrotas, 307 gols marcados e 158 sofridos.
Cruzeiro passa a ser o quinto clube brasileiro com mais participação em Libertadores
Com a 18ª participação, o Cruzeiro se iguala ao Corinthians na lista dos clubes brasileiros que mais disputaram a Libertadores – o Timão ainda pode se classificar para a edição de 2026, que já tem garantida também a presença de Palmeiras (25 vezes) e Flamengo (21). O São Paulo tem 23 participações, e o Grêmio, 22.
Veja até que fase o Cruzeiro disputou cada edição de Libertadores:
- Campeão: 1976 e 1997
- Vice: 1977 e 2009
- Fase semifinal: 1967 e 1975
- Quartas de final: 2001, 2010, 2014, 2015 e 2018
- Oitavas de final: 1994, 1998, 2004, 2008, 2011 e 2019
