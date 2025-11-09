Especialista bate o martelo em lance polêmico de Cruzeiro x Fluminense

O primeiro tempo do confronto entre Cruzeiro e Fluminense, deste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. A equipe tricolor reclamou de um possível lance de expulsão envolvendo o meia Matheus Pereira. O especialista Paulo César de Oliveira concordou com a decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. Na ocasião, Matheus Pereira acertou uma cotovelada no rosto de Bernal durante uma disputa de bola. A ação fez o jogador do Fluminense cair em campo com muito sangue na região do supercílio.

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deixou o jogo seguir, e só depois viu a gravidade do contato. O VAR entrou em ação, mas mesmo após rever o lance, a arbitragem de campo manteve a decisão de não punir Matheus Pereira.

Na transmissão da partida, pela Globo, a narradora Renata Silveira expôs a opinião do especialista Paulo César de Oliveira. O ex-árbitro concordou com a decisão da arbitragem em campo.

- O que o Paulo César de Oliveira, nosso especialista de arbitragem, falou que a ação do Matheus Pereira não tem gatilho na cotovelada - contou Renata Silveira.

Como foi Cruzeiro x Fluminense?

Texto por: Pedro Brandão

O Fluminense começou o jogo impondo o ritmo e levando perigo logo nos primeiros instantes. Com apenas um minuto, Serna recebeu em velocidade e obrigou Cássio a fazer boa defesa. Pouco depois, o goleiro do Cruzeiro voltou a trabalhar, desta vez em chute firme de Lucho Acosta.

Aos poucos, os donos da casa conseguiram equilibrar as ações. A primeira grande oportunidade da equipe mineira veio aos 17 minutos: Kaio Jorge cruzou rasteiro, Arroyo se antecipou à marcação e quase abriu o placar. O Cruzeiro cresceu e, aos 36, Kaiki apareceu bem de cabeça, mandando a bola na trave — o lance gerou dúvida se a bola teria ultrapassado a linha, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O Fluminense respondeu no fim da primeira etapa, quando Hércules arriscou de fora da área e carimbou o travessão. Aos 44 minutos, uma jogada polêmica mudou o clima da partida: Matheus Pereira atingiu o rosto de Bernal, que saiu sangrando.

