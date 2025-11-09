O Cruzeiro começou bem, mas recuou no segundo tempo, permitindo ao Fluminense dominar a partida e conquistar uma vitória histórica.

Na noite de 7 de setembro de 2005, o Mineirão foi palco de uma das viradas mais impressionantes da história do Campeonato Brasileiro. Pela 24ª rodada da Série A, o Cruzeiro abriu vantagem, empolgou a torcida, mas acabou atropelado pelo Fluminense, que reagiu de forma avassaladora e venceu por 6 a 2. O Lance! relembra Cruzeiro 2 x 6 Fluminense no Brasileirão 2005.

O nome da noite foi Dejan Petkovic. O meia sérvio, símbolo técnico do time de Abel Braga, comandou o show com dois gols e passes decisivos. O Tricolor, que perdia até os 30 minutos do segundo tempo, construiu uma vitória de almanaque, uma das maiores fora de casa daquele Brasileirão.

Cruzeiro 2 x 6 Fluminense no Brasileirão 2005

O contexto: dois times em fases opostas

O Cruzeiro vivia uma temporada irregular. Após o brilho de 2003, a equipe enfrentava reconstrução e ainda buscava estabilidade sob o comando de PC Gusmão. O Fluminense, por sua vez, fazia boa campanha, brigando na parte de cima da tabela e empolgado pela liderança técnica de Petkovic, que retornava ao futebol brasileiro após brilhar no Vasco e no próprio clube carioca anos antes.

O duelo, disputado às 21h45 de uma quarta-feira, prometia equilíbrio. Mas o que se viu foi um jogo de dois tempos completamente distintos.

O primeiro tempo: equilíbrio e esperança cruzeirense

O Cruzeiro começou melhor, empurrado pela torcida. Criava chances com Kelly, Wagner e Adriano Gabiru, enquanto o Fluminense tentava se encontrar. Aos 14 minutos, Kelly abriu o placar após jogada pelo meio. O gol deu confiança ao time mineiro, que controlou as ações e foi para o intervalo em vantagem.

No entanto, a postura celeste mudou no segundo tempo. O time recuou, perdeu intensidade e acabou dominado por um Fluminense inspirado.

O segundo tempo: o show de Petkovic para o Fluminense

Logo aos 30 minutos da etapa final, Dejan Petkovic empatou com uma cobrança de falta magistral — bola no ângulo, sem chance para o goleiro Fábio. Aos 53, em outra jogada de categoria, o sérvio virou o placar após tabelar com Juan. O Cruzeiro tentou reagir e empatou com Wagner, aos 67, reacendendo as esperanças da torcida.

Mas a partir daí, o Fluminense atropelou. Gabriel, lateral-direito em noite inspirada, marcou aos 56 e novamente aos 82 minutos, chegando como elemento-surpresa no ataque. Beto, que havia saído do banco, fez o quarto aos 75, e Tuta, centroavante oportunista, fechou o placar aos 86, completando uma goleada histórica: 6 a 2.

Entre os gols, o Tricolor carioca mostrou intensidade, movimentação e aproveitamento total das falhas defensivas cruzeirenses. Foi uma exibição completa, com brilho coletivo e a assinatura técnica de Petkovic.

Os protagonistas da goleada

Dejan Petkovic — o maestro do Fluminense

Com dois gols e participação direta em outros lances, Petkovic foi o símbolo da virada. Mostrou liderança, visão de jogo e a precisão que o consagraria como um dos grandes cobradores de faltas da história do futebol brasileiro. Sua atuação no Mineirão é até hoje lembrada pelos torcedores do Fluminense como uma das mais completas de um jogador estrangeiro com a camisa tricolor.

Gabriel — a surpresa ofensiva

O lateral-direito Gabriel também brilhou com dois gols, um deles após arrancada pela direita e outro em jogada ensaiada com Petkovic. Sua atuação consolidou a goleada e simbolizou a versatilidade do time de Abel Braga, capaz de atacar com força e inteligência tática.

Fábio — um espectador do caos

Do lado cruzeirense, o goleiro Fábio nada pôde fazer. Abandonado por uma defesa desorganizada, viu o time desmoronar nos 20 minutos finais, em um colapso tático que transformou uma vitória parcial em pesadelo.

Ficha técnica - Cruzeiro 2 x 6 Fluminense no Brasileirão 2005

Cruzeiro: Fábio; Maurinho, Moisés, Batatais e Anderson Paim; Maldonado, Kelly, Adriano Gabiru e Wagner; Diogo Mucuri e Adriano. Técnico: PC Gusmão.

Fluminense: Kléber; Gabriel, Igor, Marco Aurélio e Juan; Arouca, Felipe, Petkovic e Gabriel Santos; Leandro e Tuta. Técnico: Abel Braga.

Gols:

Cruzeiro: Kelly (14’) e Wagner (67’)

Kelly (14’) e Wagner (67’) Fluminense: Petkovic (30’, 53’), Gabriel (56’, 82’), Beto (75’) e Tuta (86’)

Um marco do Brasileirão de 2005

O 6 a 2 no Mineirão se tornou uma das maiores vitórias do Fluminense fora de casa na era dos pontos corridos. O time carioca terminou o Brasileirão na parte de cima da tabela, enquanto o Cruzeiro, ainda instável, viveu uma das derrotas mais duras de sua história recente.

A virada simbolizou o momento oposto das equipes: enquanto o Fluminense mostrava entrosamento e talento, o Cruzeiro ainda buscava um novo rumo após a era de ouro de 2003.