Defesa de Fábio em Cruzeiro x Fluminense choca web: 'Que isso'

O goleiro Fábio impediu o Fluminense se sair atrás do placar, durante o primeiro tempo, no confronto contra o Cruzeiro, deste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Aos 37 minutos, o arqueiro tricolor realizou um milagre para manter o resultado empatado em 0 a 0.

No lance, Kaiki Bruno acertou um cabeceio preciso e acertou a trave. Na sobra, Fábio, mesmo com a bola muito próxima da linha do gol, conseguiu tirar o perigo, mas no gesto, o goleiro acabou acertando a trave pela segunda vez.

Somente em um segundo momento, o arqueiro tricolor conseguiu realizar a defesa definitiva. A ação viralizou rapidamente nas redes sociais. De um lado, torcedores do Fluminense enalteceram a ação do goleiro, do outro, a torcida do Cruzeiro lamentou a defesa.