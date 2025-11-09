menu hamburguer
Defesa de Fábio em Cruzeiro x Fluminense choca web: 'Que isso'

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
17:01
Fábio em ação na partida entre Cruzeiro e Fluminense, em partida pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
imagem cameraFábio em ação na partida entre Cruzeiro e Fluminense, em partida pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
O goleiro Fábio impediu o Fluminense se sair atrás do placar, durante o primeiro tempo, no confronto contra o Cruzeiro, deste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Aos 37 minutos, o arqueiro tricolor realizou um milagre para manter o resultado empatado em 0 a 0.

No lance, Kaiki Bruno acertou um cabeceio preciso e acertou a trave. Na sobra, Fábio, mesmo com a bola muito próxima da linha do gol, conseguiu tirar o perigo, mas no gesto, o goleiro acabou acertando a trave pela segunda vez.

Somente em um segundo momento, o arqueiro tricolor conseguiu realizar a defesa definitiva. A ação viralizou rapidamente nas redes sociais. De um lado, torcedores do Fluminense enalteceram a ação do goleiro, do outro, a torcida do Cruzeiro lamentou a defesa. Veja a repercussão abaixo:

