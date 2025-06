Crise força clube da Série A reavaliar jogador afastado

O técnico Daniel Paulista, do Sport, não descartou a possibilidade de reintegrar o lateral Matheus Alexandre ao elenco. O jogador não entra em campo há um mês, em partida contra o Cruzeiro pela Série A, quando António Oliveira ainda era o treinador.

Segundo Daniel Paulista, que assumiu a vaga deixada pelo português, seu retorno ao clube marca uma “página em branco” para todos os jogadores, e Matheus Alexandre “é um ativo” do clube.

— É uma página em branco para todos os atletas, todos. Independentemente se houve investimento, se não houve. Se for um ativo do clube e está em contrato com o clube, todos vão ser respeitados, trabalhados da mesma forma. Você citou esses nomes, há uma expectativa pelos investimentos, mas eu como treinador vou trabalhar todos da mesma forma, igualitária — disse o treinador em sua apresentação.

— O Matheus Alexandre faz parte do clube, é um ativo do clube, vai estar trabalhando como qualquer outro atleta, como todos os outros, será avaliado, será trabalhado, para que possa evoluir. Não podemos chegar descartando. Futebol não é assim, é insistência, resiliência. Todos serão trabalhados a partir da próxima sexta para que possamos ter um grupo mais forte — concluiu.

Matheus Alexandre chegou ao clube no início do ano, vindo do Cuiabá, e se tornou uma das contratações mais caras da história do Sport. No campo, porém, as coisas não caminharam bem, e ele passou a lidar com críticas da torcida. Ao todo, foram 12 jogos, um gol e duas assistências.

Matheus Alexandre pode voltar aos jogos do Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Momento de tensão no Sport

O Sport enfrenta uma grave crise na temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe disputou 11 jogos, soma três empates e oito derrotas sofrendo. Diante dos resultados negativos, o clube demitiu o técnico Pepa e anunciou a contratação de outro treinador português: António Oliveira.

A mudança, no entanto, não surtiu efeito e durou apenas 20 dias. Em quatro jogos, foram um empate contra o Internacional (1 a 1, na Ilha do Retiro) e três derrotas para Cruzeiro (4 a 0, em casa), Ceará (2 a 0, fora) e Mirassol (1 a 0, fora).

Aos 43 anos, Daniel retorna ao Recife após cinco temporadas. Esta será sua terceira passagem como treinador do clube. Em 2016 e 2017, contribuiu diretamente para a permanência do Leão na elite do futebol nacional. Como jogador, defendeu as cores rubro-negras entre 2008 e 2010, período em que conquistou o histórico título da Copa do Brasil de 2008, além dos Campeonatos Pernambucanos de 2008, 2009 e 2010 — feitos que o tornaram ídolo da torcida.