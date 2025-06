Kings League terá final do mundial em arena que ‘abraça’ a cultura e esporte de Paris

Cidade mais visitada por turistas no mundo, Paris é uma capital que, sem dúvidas, está preparada para receber eventos de qualquer tipo e tamanho. Casa das Olimpíadas em 2024, a capital francesa recebeu as modalidades espalhadas em diversos pontos do seu mapa e contou com arenas temporárias e fixas. Entre as que mais se destacaram está a La Defénse Arena, que foi a casa da natação nos Jogos. Em 2025, receberá a final de uma competição que carrega o status de inovadora.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Kings League, liga de futebol de 7 criada por Piqué, desembarcou em Paris no dia 1º de junho para a disputa da Copa do Mundo de Clubes Kings League, etapa que reúne os principais times das ligas ao redor do mundo. E o local escolhido para abrigar a decisão foi justamente a Defénse Arena, espaço que "abraça" a cultura e o esporte parisiense.

Isso porque a arena foi inaugurada em 2017 e se tornou um dos principais pontos de encontro de fãs da música e de diversas modalidades. O show de abertura, por exemplo, foi feito pelos Rolling Stones. Em 2026, receberá o astro da música latina Bad Bunny. Artistas como Roger Waters, Paul McCartney e Pink já se apresentam no palco.

continua após a publicidade

Ao lado da arena, que tem capacidade para mais de 40 mil pessoas, foi construído um complexo de hotéis, inaugurados aos poucos junto a partir da inauguração do espaço, o que ajudou a desenvolver economicamente uma região que já era muito visada economicamente. E sinaliza um importante movimento habitacional e social em Paris.

Visualmente, a localidade não tem o mesmo charme da arquitetura parisiense e poderia tranquilamente ser confundida com avenidas empresariais no estilo Faria Lima ou o centro financeiro de Nova Iorque, com prédio altos e espelhados. Entretanto, a arena faz parte de um projeto maior, que envolve o desenvolvimento social da região - que não é tão próxima dos pontos turísticos de Paris, como foi citado - mas que agora é alvo de expansão mobiliária na capital francesa.

continua após a publicidade

O início do seu desenvolvimento começou há seis décadas, mas o crescimento da cidade para fora dos centro ajudou a acelerar, contando ainda com a ajuda de eventos como os Jogos Olímpicos para impulsionar o projeto. O próprio site da arena cita o local como um espaço "real", em suas palavras, para morar.

- Os visitantes também se beneficiam de uma rica oferta de compras, esportes, lazer e gastronomia, que será expandida a partir de 2020. Todos esses elementos fazem do distrito um destino que oferece uma experiência excepcional na Europa - destaca o site, que certamente não atualizou o parágrafo visto que a expansão de 2020 já avançou bastante.

Antes de entrar no centro empresarial, o bairro é cercado de outros bairros aconchegantes, com ruas estreitas, muitas árvores, pouco barulho e moradias que se assemelham muito a lofts. Alguns com arquitetura mais moderna, outros que lembram o visual "raíz" parisiense.

Mas a Paris La Defénse Arena também tem seu legado importante para o esporte da cidade e tem tentado investir cada vez mais nesse lado do negócio. Não à toa, receberá o evento que tem tomado conta das redes sociais entre os jovens em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, que é a Kings League.

➡️ Brasil confirma favoritismo na Kings League e mira feito inédito no torneio

La Defénse é um bairro empresarial que fica na comuna de Nanterre, próximo à Paris. (Foto: La Defénse é um bairro empresarial que fica na comuna de Nanterre, próximo à Paris)

Quem joga na Paris La Defénse Arena?

Localizada na comuna de Nanterre, que fica próxima de Paris, a arena fica em meio ao bairro empresarial de La Defénse - daí o naming rights do estádio. Para além das apresentações de peso na música, a arena é a casa do time de rúgbi do Racing 92, um clube polidesportivo francês fundado em 1892. Com certa frequência, saem as estruturas de palco e entram os tapetes de grama sintética para que estádio assista aos jogos do time, que foi campeão pela última vez há quase uma década.

➡️ Brasil é anunciado como país-sede da Copa do Mundo da Kings League 2026

Em 2024, a La Defénse deu lugar a uma piscina olímpica para as provas de natação e para as finais do polo aquático masculino e feminino. Foi lá que o público viu quatro recordes mundiais foram batidos pelos nadadores, entre eles o 100m livre masculino, com Zhanle Pan, da China, além de outros 21 recordes olímpicos. A piscina também foi usada nos jogos Paralímpicos de 2024.

Em 2018, também recebeu um jogo comemorativo dos 20 anos do título mundial da França de 1998, com atletas ídolos do elenco como Henry e Zidanne.