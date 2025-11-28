menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Com surpresa no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Inter; veja escalação

Thiago Mendes será titular e Coutinho retorna ao time pós suspensão

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
18:34
Fernando Diniz tecnico do Vasco durante partida contra o Sao Paulo no estadio Sao Januario
imagem cameraFernando Diniz, técnico do Vasco, durante partida contra o São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador Fernando Diniz definiu os onze inicias do Vasco para a partida contra o Internacional, nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. A grande novidade foi a presença do volante Thiago Mendes que venceu a disputa com Hugo Moura e começa a partida.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Outra novidade é o retorno de Philippe Coutinho a equipe. O camisa 10 cumpriu suspensão na derrota para o Bahia e está apto para voltar à equipe. Por outro lado, Tchê Tchê, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e David, expulso no jogo do último fina de semana estão suspensos e desfalcam a equipe.

➡️ Vasco e Arquiba fecham parceria para transformar experiência dos torcedores nos estádios

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Técnico: Fernando Diniz)

continua após a publicidade

🟨Pendurados: Piton, Cuesta, Paulinho e Barros.

Philippe Coutinho comemora gol pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Philippe Coutinho comemora gol pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Escalação do Internacional

Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Técnico: Ramón Diáz).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INTERNACIONAL
36ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias