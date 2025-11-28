Com surpresa no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Inter; veja escalação
Thiago Mendes será titular e Coutinho retorna ao time pós suspensão
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Fernando Diniz definiu os onze inicias do Vasco para a partida contra o Internacional, nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. A grande novidade foi a presença do volante Thiago Mendes que venceu a disputa com Hugo Moura e começa a partida.
Vasco 4 x 0 Internacional no Brasileirão 2008; Edmundo comanda goleada em São Januário
Lancepédia
Com polêmica de arbitragem e virada no fim, IA crava o placar de Vasco x Inter
Fora de Campo
Vidente crava resultado de Vasco x Internacional, confronto direto contra o rebaixamento
Fora de Campo
➡️ Vasco x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Outra novidade é o retorno de Philippe Coutinho a equipe. O camisa 10 cumpriu suspensão na derrota para o Bahia e está apto para voltar à equipe. Por outro lado, Tchê Tchê, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e David, expulso no jogo do último fina de semana estão suspensos e desfalcam a equipe.
➡️ Vasco e Arquiba fecham parceria para transformar experiência dos torcedores nos estádios
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Técnico: Fernando Diniz)
🟨Pendurados: Piton, Cuesta, Paulinho e Barros.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Escalação do Internacional
Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Técnico: Ramón Diáz).
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X INTERNACIONAL
36ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias