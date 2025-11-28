Fluminense: mistério do 'cachorro fantasma' de Samuel Xavier revelado

Uma cena inusitada marcou o protocolo pré-jogo do massacre do Fluminense sobre o São Paulo por 6 a 0, no Maracanã. Antes da bola rolar, os dois times participaram de uma iniciativa em parceria com um abrigo do Rio de Janeiro para incentivar a adoção de cães. A proposta era simples: cada atleta entraria em campo acompanhado de um animal, mas isso não aconteceu para todos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Enquanto os jogadores deixavam o túnel lado a lado com os cães, Samuel Xavier apareceu sem nenhum mascote. O lateral ainda entrou no clima, brincou e simulou estar segurando uma coleira invisível, o que rapidamente viralizou nas redes sociais e levantou a curiosidade de torcedores. Muita gente especulou até se o camisa 2 teria algum medo de cachorro, o que não corresponde à realidade.

Samuel estava escalado normalmente para participar da ação e aguardou que um dos cães fosse entregue a ele. No entanto, uma falha na organização acabou mudando os planos: o cão acabou sendo direcionado ao zagueiro Alan Franco, do São Paulo, que entrou em campo com dois animais, enquanto Samuel ficou sem nenhum.

continua após a publicidade

➡️Canobbio e Serna superam marca de Arias pelo Fluminense em 2025

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).