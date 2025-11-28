Juventude e Bahia já estão escalados para o duelo de logo mais às 19h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Ju tem retornos importantes, Rogério Ceni escalou um novo sistema defensivo para o Tricolor.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

De olho nos três pontos para seguir vivo na Série A, Thiago Carpini tem os retornos do goleiro Jandrei e o experiente meia Nenê, que desfalcaram o time no último jogo e ficam novamente à disposição. Quem também volta à equipe titular é o atacante Rafael Bilu, recuperado de uma entorse no tornozelo. Por outro lado, o lateral-direito Igor Formiga cumpre suspensão, enquanto o zagueiro Wilker Ángel, o volante Peixoto e o atacante Gilberto seguem no departamento médico.

Já do lado tricolor, o zagueiro David Duarte ainda se recupera de um estiramento muscular, enquanto o argentino Ramos Mingo foi expulso na partida contra o Vasco e vai cumprir suspensão. Por isso, Gabriel Xavier e Kanu assumem a defesa e formam dupla de zaga novamente depois de oito meses. Já os jovens Fredi e Luiz Gustavo ficam no banco de reservas e são opções.

continua após a publicidade

Quem também desfalca o time é o meia Michel Araújo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho na reta final da partida contra o Vasco e está fora dos últimos jogos do Bahia no Brasileirão. A mesma situação vale para Sanabria, que segue em recuperação no departamento médico.

Relacionado do Bahia contra o Juventude; veja abaixo as escalações pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: divulgação / EC Bahia)

➡️Juventude x Bahia: Alfredo Jaconi é pedra no sapato do time baiano

Escalações de Juventude e Bahia para rodada do Brasileirão

O Juventude entra em campo com: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Reginaldo; Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari.

continua após a publicidade

Já a escalação do Bahia contra o Juventude é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

JUVENTUDE X BAHIA

36ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul;

📺 Onde assistir Juventude x Bahia: Premiere;

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).