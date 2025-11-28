A OTB Sports acertou com Carrillo e passará a administrar a gestão de carreira do meia. O jogador fez um pedido inusitado para fechar com a empresa: uma doação para a Vaquinha do Corinthians, campanha que visa pagar a dívida do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal referente a Neo Química Arena.

A empresa, liderada pelo empresário Marcelo Goldfarb, atendeu o pedido e fez uma doação de R$ 100 mil para os cofres do financiamento coletivo, promovido pela Gaviões da Fiel, que encerrou na última quarta-feira (26). Foi a sexta maior doação de toda a campanha, que arrecadou R$ 41.420.844 ao todo. A informação foi trazida pela 'CNN' e confirmada pelo Lance!.

- Sei de muitos casos que os atletas pedem algo em benefício próprio. No meu caso, eu queria 2 coisas: escutar o projeto esportivo que a OTB Sports tinha para mim, e também que o Marcelo (Goldfarb) fizesse uma doação significativa para a Arena. Como é de conhecimento de todos, ele é um grande Corintiano, e eu sabia que ele iria aceitar. E foi isso que aconteceu, ele topou na hora e acertamos nossa parceria - declarou Carrillo.

Carrillo assinou com a OTB Sports (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O meia peruano chegou ao Timão em 2024, e desde então, disputou 65 partidas, marcou três gols e conquistou o título do Paulistão desta temporada. Carrillo é o segundo jogador do Corinthians do atual elenco contratado pela empresa.

OTB Sports foi fundada por Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb. A empresa se dedica a cuidar da gestão de carreira de atletas do futebol. Entre os clientes estão Du Queiroz, revelado pelo Timão, e Paolo Guerrero, campeão do Mundial pelo clube alvinegro em 2012.

(Foto: Reprodução/OTB)

Interesse na SAF do Corinthians

Em julho do ano passado, a agência de representação de atletas sinalizou a intenção de transformar o clube alvinegro em uma SAF. A proposta foi apresentada por Bruno Paiva, um dos sócios da OTB, em entrevista ao Juca Kfoury. A oferta seria feita junto a um grupo de investidores liderado por Marcelo Goldfarb, neto de Bernardo Goldfarb, fundador da Loja Marisa.

Nenhuma proposta oficial foi feita, mas a empresa chegou a procurar o Corinthians em algumas oportunidades, por meio de Bruno Paiva, mas não obteve resposta da diretoria do clube alvinegro, na época comandada por Augusto Melo.

Por outro lado, os donos da OTB Sports foram encaminhados a Igor Zveibrucker, empresário sem atuação oficial no clube. Na época, a empresa afirmou que não irá conversar com nenhum personagem sem vínculo estatutário com o Corinthians.