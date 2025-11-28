Vitória x Mirassol tem ingressos esgotados e Barradão 100% rubro-negro

Em apenas dois dias de vendas destinadas ao público geral, a torcida do Vitória esgotou os ingressos para a partida contra o Mirassol, que tem início marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 36ª rodada do Brasileirão. E foi só a torcida do Vitória, literalmente, já que o setor visitante foi cedido aos rubro-negros, que vão ocupar 100% do estádio neste confronto decisivo na luta contra o rebaixamento.

A diretoria do Vitória enviou ofício à CBF e fez o pedido ao Mirassol, que prontamente aceitou. Assim, cerca de 3,9 mil lugares a mais foram disponibilizados para a torcida mandante. A expectativa é de um Barradão lotado, com mais de 30 mil pessoas.

Com o objetivo de incentivar a presença do público, a diretoria do Vitória adotou uma promoção para esta partida contra o Mirassol. Os sócios do clube receberam cupons compartilháveis que puderam ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada passaram a custar a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pôde ser adquirida por R$ 40.

Torcida do Vitória faz a festa no Barradão; ingressos estão esgotados para duelo contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo?

O Vitória saiu da zona de rebaixamento depois do resultado positivo contra o Sport, no último domingo, e está no meio da briga acirrada contra a degola, que envolve diretamente Santos, Internacional e Fortaleza. O Rubro-Negro é o 16º colocado, com 39 pontos, enquanto o Mirassol vive uma realidade totalmente diferente. Na quarta posição, com 63 pontos, o time paulista quer confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso: