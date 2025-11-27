O apresentador e narrador Galvão Bueno criou uma polêmica ao comparar o Athletico e o Coritiba, que subiram da Série B para a Série A de 2026. No programa 'Galvão e Amigos', ele comentou os acessos da dupla Atletiba, além da Chapecoense e do Remo.

Na noite de segunda-feira (24), em edição exibida pela Band, o icônico jornalista falou da grandeza e das conquistas dos rivais paranaenses, mas deixou escapar uma opinião 'sincerona'. O Coxa foi tricampeão da Segundona, e o Furacão ficou com o vice.

- Coritiba campeão, Coritiba tricampeão da Série B, já foi campeão da Série A, é time grande que volta para a Série A. O Athletico Paranaense é time grande de verdade, talvez tenha o melhor estádio do Brasil, já foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, já jogou duas finais de Libertadores, é time grande, que volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído - analisou, no programa.

Ao longo do programa, os comentaristas Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, e Mauro Naves também elogiaram a dupla. Já Vanderlei Luxemburgo, que anunciou a aposentadoria em um dos blocos, falou da Chapecoense, e Walter Casagrande avaliou o retorno do Remo à elite do futebol brasileiro, que não jogava desde 1994.

No domingo (23), Galvão Bueno também usou as redes sociais para comentar a reta final da Série B. Na ocasião, ele fez comentários mais simplistas.

-- Um domingo de muita comemoração pelo Brasil!! Arrasta pro lado pra ver!! Os dois grandes paranaenses voltaram à primeira divisão do futebol brasileiro!! Coritiba, campeão da Série B, com o Athletico em segundo!! Em Chapecó tb foi bonito, com a Chape de volta após 4 anos!! E o que dizer da linda e emocionante festa em Belém, com a volta do Remo à Série A depois de 32 anos?? Espetacular!! -

Galvão Bueno voltou ao trabalho após internação

Galvão Bueno deixou o hospital Sírio Libânes, em São Paulo (SP), na sexta-feira (21), após contrair uma pneumonia viral. O narrador ficou internado por uma semana.

No período, ele estava escalado para narrar Sport x Flamengo pela Amazon Prime, mas foi substituído por Everaldo Marques. O apresentador voltou ao trabalho no começo da semana.

- Agradecer a Deus acima de tudo. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem, que deram apoio, fizeram orações e mentalizaram de forma positiva. Estou firme, inteiro. Estou com vocês, vocês estão comigo. Vem aí decisão de Campeonato Brasileiro, decisão de Copa do Brasil. Assistam na Amazon Prime! Vamos estar juntos, tem muito trabalho até o fim do ano e com muita saúde, graças a Deus. Obrigado a todos - falou Galvão Bueno.