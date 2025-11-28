Ex-São Paulo e Bahia foi o único atleta a jogar todos os minutos da Série B
Denis Júnior não saiu de campo em nenhuma das 38 rodadas do torneio nacional
O Campeonato Brasileiro da Série B chegou ao fim e, para um jogador em especial, os números de participação marcaram a temporada, mesmo com o desempenho abaixo do esperado de sua equipe: o goleiro Dênis Júnior, da Ferroviária.
O arqueiro, de 27 anos, foi o único atleta da competição a disputar todos os 3420 minutos das 38 rodadas. Superou Walter Clar, da Chapecoense, que atuou 3391 minutos, e Tadeu, do Goiás, com 3330 minutos.
Denis Junior sofreu 52 gols e terminou com oito jogos sem ser vazado. Teve média de 3,4 defesas por partida e 71% de bolas defendidas, além de defender dois dos sete pênaltis contra ele. Na construção de jogo, registrou 61% de acerto nos passes e 27% nos lançamentos longos. Também contribuiu defensivamente com 1,1 corte por jogo, embora tenha cometido cinco erros graves ao longo da campanha. Sua consistência rendeu nota 7.12 no Sofascore.
Apesar do feito individual, a Ferroviária fez uma Série B para esquecer, já que terminou rebaixada para a Série C. A equipe encerrou o campeonato na décima sétima posição, com 40 pontos em 38 partidas, resultado de oito vitórias, 16 empates e 14 derrotas.
O ataque marcou 43 gols, enquanto a defesa sofreu 53, fechando a competição com saldo negativo de -9. A campanha irregular e a falta de consistência ao longo do torneio custaram caro ao clube, que agora terá de reorganizar o projeto para buscar o retorno à Série B.
Carreira de Dênis Júnior
O goleiro Dênis Júnior, de 27 anos, nasceu em Patos de Minas, em Minas Gerais. O arqueiro pertence ao Bahia e disputou a Série B do Brasileiro emprestado à Ferroviária.
Revelado pelo São Paulo, Dênis atuou nas últimas duas temporadas pelo Vila Nova-GO, onde somou 97 partidas. Entre as competições que disputou estão a Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Goiano.
Em sua trajetória, o goleiro também teve passagem pelo Confiança-SE e pelas categorias de base do Mirassol. No currículo, soma duas Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil na categoria Sub-20, além de um título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
Denis Junior na Série B 2025:
- 38 jogos
- 52 gols sofridos
- 8 jogos sem sofer gols
- 3.4 defesas por jogo
- 71% bolas defendidas
- 2/7 pênaltis defendidos
- 61% acerto nos passes
- 27% acerto nos passes longos
- 1.1 cortes por jogo
- 5 erros defensivos graves
- Nota Sofascore 7.12
Dados da Série B:
Artilheiros da Série B:
- 15 - Pedro Rocha - Remo
- 13 - Cléber - Avaí
- 13 - Carlão - Ferroviária
Garçons da Série B:
- 9 - Giovanni Augusto - Chapecoense
- 8 - Pedro Rocha - Remo
- 7 - Danielzinho - CRB
Mais minutos jogados na Série B:
- 3420 - Denis Júnior - Ferroviária
- 3391 - Walter Clar - Chapecoense
- 3330 - Tadeu - Goiás
Mais jogos na Série B:
- 38 - Walter Clar - Chapecoense
- 38 - Denis Júnior - Ferroviária
- 38 - Rafael Carvalheira - Chapecoense
Goleiros com mais defesas na Série B:
- 159 - Marcelo Rangel - Remo
- 152 - Matheus Albino - CRB
- 130 - Denis Júnior - Ferroviária
Mais finalizações na Série B:
- 104 - Pedro Rocha - Remo
- 96 - Gabriel Boschilia - Operário-PR.
- 96 - Thiaguinho - CRB
Mais desarmes na Série B:
- 93 - Higor Meritão - CRB
- 88 - Lucas - Ferroviária
- 74 - Caio Vinícius - Remo
