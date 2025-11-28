O Conselho Deliberativo do Coritiba aprovou um projeto que retira o nome do ex-presidente Renato Follador Júnior, vítima de Covid-19 em 2021, de um setor do Couto Pereira. O novo batismo será escolhido por votação em dezembro.

Na noite de quinta-feira (27), os conselheiros concordaram com a proposta que retira a denominação do antigo mandatário. Na votação, 48 apoiaram a mudança, enquanto 27 foram contra a ideia do torcedor Bryan Patrick da Silva Barros.

O setor Renato Follador fica da rua Amâncio Moro, arquibancada curva atrás de um dos gols, e abriga a principal torcida organizada alviverde. A homenagem ao presidente, que faleceu durante a pandemia, veio através da diretoria da época, em 2022.

Além de dirigente, ele foi jogador do Coxa nos anos 1970 e realizou 25 partidas como meio-campista.

No Couto Pereira, dois personagens da história coxa-branca também são homenageados: o presidente Evangelino da Costa Neves batiza o setor das cadeiras sociais e o ex-atleta Dirceu Krüger tem uma estátua na parte de fora do estádio. Ambos também já faleceram.

Votação para novo setor do Couto Pereira, estádio do Coritiba

O Conselho Deliberativo se reunirá em 15 de dezembro para decidir o novo nome do setor no Couto Pereira. A ideia é denominar o espaço com uma identificação ao torcedor, mas os conselheiros estão abertos para outras possibilidades.

No momento, as opções são 'Coxa Doido', 'Coritiba Eternamente' e 'Torcida que nunca abandona'. Até mesmo 'Dirceu Krüger', já homenageado, é uma alternativa.

Com a aprovação, o Conselho de Administração terá que informar a Treecorpo, que comanda a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coritiba, para fazer a mudança no estádio. Vale destacar que os investidores não têm o poder de veto neste caso.

Setor Renato Follador Jr, ex-presidente do Coritiba, no Couto Pereira. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press

Quem foi Renato Follador, ex-presidente do Coritiba

Presidente do Coritiba, Renato Follador faleceu em 3 de julho de 2021, aos 67 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde junho e tinha tomado uma dose da vacina, com a segunda programada para aquele mês.

Eleito em dezembro de 2020, com 75% dos votos, o mandatário tinha mandato de 2021 a 2023 e prometia a reconstrução do Coritiba no cenário nacional. Além dele, a diretoria era composta por Juarez Moraes e Silva, Marcelo Beltrão de Almeida, Glenn Sérgio Mikosz Stenger e Osíris Pontoni Klamas.

Filho de Renatinho Follador, ex-jogador do Coxa nos anos 1950, ele teve uma curta carreira como atleta, inclusive no Coritiba. O meio-campista ficou quatro anos na base alviverde e estreou profissionalmente em 12 de abril de 1973.

Após 25 partidas, entre Paranaense e Brasileirão, Renato Follador não aceitou a renovação proposta pelo presidente Evangelino da Costa Neves, em 1975. Em seguida, atuou no Trieste, time amador do bairro Santa Felicidade, e até voltou ao Alto da Glória em 1997, mas sofreu uma lesão no joelho que o fez 'pendurar as chuteiras'.

Fora do futebol, se formou em Engenharia Civil, mas ganhou notoriedade na área de Previdência Social, quando ocupou a Secretaria de Previdência com o governador Jaime Lerner, entre 1986 e 2000, em dois mandatos consecutivos. Foi ele quem criou a Paranaprevidência, órgão responsável pela aposentadoria dos servidores estaduais.

Renato Follador ainda foi colunista das rádios CBN Curitiba e Evangelizar, do jornal Tribuna do Paraná e do Paraná Portal, além de lecionar na Fundação Getúlio Vargas, Escola Paulista de Direito Social, Faculdade de Direito de Curitiba, Fundação de Estudos Sociais do Paraná (Fesp), Universidade Federal do Paraná, Unicuritiba e Unibrasil.

Com a morte, Renato Follador deixou a esposa Rosana Simões, os filhos Caio, Amanda e Renata, o genro Arlindo e as netas Mariah e Maitê.