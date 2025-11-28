Precisando vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, o Internacional enfrenta o Vasco, na noite desta sexta-feira (28), no estádio São Januário, com a 13ª escalação em 13 jogos da família Díaz no comando da equipe. Para o jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Carbonero volta no lugar do seu compatriota Rafael Borré. Apesar da troca de nomes na frente, a comissão técnica aposta na manutenção do esquema.

O duelo no Rio de Janeiro é confronto direto na parte debaixo da tabela. O Colorado é 15ª, com 41 pontos. Já o Gigante da Colina é 13ª, um ponto a frente. O primeiro time do Z4 é o Santos, com 38 pontos.

Carbonero volta no lugar de Borré

Ao longo da semana, os Díaz treinaram duas formações no 4-4-2. Uma com Carbonero. Outra com Rafael Borré. Também foi testada uma versão no 4-4-3, com os dois colombianos no time, mas sem Aguirre na lateral direita – nesse caso, Bruno Gomes foi puxado para a posição, com o meio-campo ficando com um homem a menos.

A primeira opção, como camisa 7 ao lado de Vitinho no ataque, três volantes e Alan Patrick aparecendo às vezes como falso 9, foi a escolhida pelos Díaz para iniciar a partida no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o goleiro Sergio Rochet segue na posição, já que o Alvirrubro perdeu Ivan, Anthoni e Kauan Jesus por lesões.

Assim, o Inter começa com Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodríguez; Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Coutinho volta ao time de Diniz

Com cinco derrotas consecutivas, o Vasco busca reencontrar o caminho das vitórias. Para a partida, Fernando Diniz terá o retorno do camisa 10, Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão contra o Bahia. Por outro lado, Tchê Tchê, que recebeu o terceiro amarelo, e David, expulso, desfalcam a equipe.

O Gigante da Colina vai com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.