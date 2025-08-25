Coritiba sofre com operação no Couto Pereira, e torcida reclama dos bares

O Coritiba teve casa cheia no empate em 0 a 0 com o Remo no sábado (23), pela 23ª rodada Série B, e gerou reclamações por parte da torcida pelo atendimento no Couto Pereira. O confronto bateu o recorde do clube no ano, com 33.679 pagantes - a expectativa era de 35 mil.

Apesar da festa nas arquibancadas, o torcedor alviverde ficou descontente com o serviço prestado no Alto da Glória. Essa queixa, aliás, tem sido recorrente no estádio em 2025.

Nas redes sociais, torcedores postaram vídeos com a falta de produtos no bares, como bebidas e comidas, ainda no intervalo da partida. Durante o segundo tempo, a escassez foi até de água, e funcionários ofereceram água de torneira à torcida.

Antes mesmo do término da partida, alguns bares foram fechados nos setores, enquanto as filas foram frequentes do pré ao pós jogo. É recorrente também que a alimentação oferecida no Couto Pereira esteja fria. A temperatura no confronto entre Coxa e Azulino era de 29°C.

Coritiba tem média superior a 20 mil torcedores no Couto Pereira, pela Série B. Foto: Gustavo Oliveira/Coritiba

Coritiba reassume operação do Couto Pereira em 2025

O Coritiba voltou a ter o controle das operações no estádio após rescindir com a Futebol Total, que tinha o direito há mais de 20 anos, na Justiça. A causa foi ganha em novembro de 2024.

A empresa alega que o contrato foi renovado em 2017, com validade até o final de 2027, e tenta retomar o serviço.

Desde então, as reclamações aumentaram e é comum que torcedores usem as redes sociais para alertar o Coxa do serviço. Na rodada inicial do Campeonato Paranaense, por exemplo, bares estavam fechados, e a diretoria pediu desculpas publicamente em nota oficial.

Veja a nota do Coritiba sobre a operação no Couto Pereira

"O Coritiba já estava ciente e se preparou para receber um público expressivamente maior para esta partida. Por isso, tomou medidas antecipadas, ampliando o número de profissionais envolvidos e o quantitativo de suprimentos disponibilizados para o atendimento ao torcedor.

Ainda assim, em determinado momento da partida, registrou-se a falta de alguns itens. No entanto, a ocorrência foi prontamente identificada e sanada com a reposição imediata dos suprimentos necessários.

O clube reitera o compromisso em aprimorar continuamente a qualidade do atendimento e já está implementando ações de melhoria para os próximos jogos, a fim de proporcionar uma experiência cada vez mais satisfatória ao torcedor".

Coritiba na Série B

O Coxa perdeu a liderança da Série B ao empatar em 0 a 0 com o Remo, no Couto Pereira, e ocupa a segunda colocação, com 43 pontos. O Goiás venceu o América-MG por 1 a 0, em casa, e chegou a 44 pontos.