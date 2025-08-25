Operário-PR acerta com meio-campista ex-Athletico e Santos

O Operário-PR acertou a contratação do meio-campista Léo Cittadini nesta segunda-feira (25). Ex-Athletico e Santos, o jogador de 31 anos fica à disposição para o restante da Série B.

O contrato do atleta com o Fantasma vai até o final da Segundona, com opção de renovação por um ano.

Léo Cittadini estava sem clube após o término do acordo com o Bahia, em junho. Ele voltou de empréstimo do Shanghai Port, da China, mas foi avisado no começo da temporada que não fazia parte dos planos do técnico Rogério Ceni.

Livre no mercado, o meio-campista entrou em campo pela última vez em 23 de novembro de 2024, pelo Campeonato Chinês. Na equipe oriental, ele fez sete gols e deu seis assistências em 34 partidas.

Léo Cittadini no Operário-PR

Léo Cittadini é o sexto reforço do Operário-PR desde que Alex assumiu como técnico, na metade de junho. Antes, o Fantasma contratou os volantes André e Léo Silva e os atacantes Matheus Souza, Vitor Pernambuco e Kauã Gomes.

Na posição, Léo Cittadini disputará com Índio, Thiaguinho, Zuluaga Jhemerson, Neto Paraíba, Léo Silva, Boschilia, Jean Lucas e Brenno. Ele pode atuar tanto como volante quanto meia.

Carreira de Léo Cittadini

Reforço do Operário-PR, Léo Cittadini foi criado e profissionalizado no Santos. Foto: Ivan Storti/SFC

Léo Cittadini começou na base do Guarani e do Hortolândia até acertar com o Santos, em 2012. No ano seguinte, foi campeão da Copinha. Após o título, ele subiu para o time principal e se profissionalizou.

O jogador ainda teve um empréstimo para a Ponte Preta, em 2014, e passou a ter mais espaço pelo Peixe no retorno. Ao todo, foram um gol e cinco assistências em 79 jogos, entre 2013 e 2018, com o título do Paulista em 2016.

Sem renovar com o Santos, Léo Cittadini se transferiu para o Athletico e conquistou três títulos do Campeonato Paranaense (2019, 2020 e 2023), um da Sul-Americana (2021), um da Copa do Brasil (2019), além da J.League/Conmebol (2019). Ao todo, o meia disputou 179 partidas, com 16 gols e cinco assistências, pelo Furacão.

Em 2023, o meio-campista acertou com o Bahia e conviveu com lesões. Pelo Tricolor de Aço, o atleta fez apenas sete jogos, sendo uma como titular, em 2023.

Operário-PR na Série B

O Operário-PR vem de vitória por 2 a 1 contra o Paysandu, fora de casa. O Fantasma assumiu a 11ª posição da Série B, com 30 pontos, seis pontos abaixo do Criciúma, que abre o G-4.

A equipe alvinegra volta a campo contra o Coritiba na sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Germano Krüger, pela 24ª rodada.