Dupla do Corinthians avança em recuperação e inicia transição física

O Corinthians divulgou que o goleiro Hugo Souza e o volante Maycon iniciaram o processo de transição física no treino desta terça-feira (25), no CT Dr. Joaquim Grava. Os jogadores se recuperam de lesão e desfalcaram o clube alvinegro nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O goleiro sofreu uma lesão muscular traumática na coxa esquerda e desfalcou o Corinthians nas últimas três partidas pelo torneio nacional. Hugo Souza está sendo avaliado diariamente pela comissão técnica, que espera contar com o jogador para a Copa do Brasil. A partida de ida das semifinais da competição, contra o Cruzeiro, será no dia 10 de dezembro.

Maycon sofre com uma tendinopatia no joelho direito e ficou de fora das últimas duas partidas contra o Corinthians, na vitória sobre o São Paulo, e na derrota para o Cruzeiro. O jogador também fez um trabalho parcial no gramado.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Maycon realizou um trabalho parcial no gramado do CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Foco

O Timão trabalha para contar com o elenco completo nas semifinais da Copa do Brasil. Antes disso, o Corinthians terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A atividade comandada por Dorival Júnior visa a preparação para o duelo com o Botafogo, no domingo (30), às 16h (Brasília), marcado para a Neo Química Arena.

Memphis, com uma entorse no joelho, aumenta a lista de baixas no Corinthians. No treino desta terça-feira (25), o primeiro desde a derrota para o Cruzeiro, o elenco do Timão iniciou os trabalhos na academia.

continua após a publicidade

Em seguida, o grupo foi ao campo, onde ocorreu um exercício de posse de bola. Após o treino, parte do elenco que esteve na partida contra o clube mineiro fez um trabalho regenerativo, enquanto o restante disputou um jogo coletivo contra a equipe Sub-20 do Timão. O próximo treino está marcado para a manhã desta quarta-feira (26).