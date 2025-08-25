menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (25/08/2025)

Veja os jogos televisionados deste segunda-feira (25)

Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C do Brasileirão, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 25 de agosto de 2025)

Brasileirão

Palmeiras x Sport – 19h – Premiere
Flamengo x Vitória – 21h – Sportv e Premiere

Premier League

Newcastle x Liverpool – 16h – Disney+

Jogos de hoje: o Liverpool enfrenta o Newcastle pela Premier League (Foto: Paul ELLIS/AFP)
Jogos de hoje: o Liverpool enfrenta o Newcastle pela Premier League (Foto: Paul ELLIS/AFP)

La Liga

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Sevilla x Getafe – 16h30 – Xsports e Disney+

Campeonato Italiano

Udinese x Hellas Verona – 13h30 – ESPN 3 e Disney+
Inter de Milão x Torino – 15h45 – CazéTV e Disney+

Brasileirão Série B

Botafogo-SP x Vila Nova – 19h – ESPN e Disney+
Avaí x Amazonas – 21h30 – Disney+

Brasileirão Série C

CSA x Ponte Preta – 19h30 – DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Guarani x Confiança – 19h30 – DAZN e SportyNet+

Campeonato Egípcio

El Mahalla x Al Ahly – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Norueguês

Sarpsborg x Kristiansund – 14h – OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Albacete x Racing Santander – 14h30 – Disney+
Córdoba x Las Palmas – 16h30 – Disney+

Campeonato Argentino

Deportivo Riestra x Sarmiento – 15h – Disney+
Belgrano x Central Córdoba – 19h – Disney+
Lanús x River Plate – 21h15 – ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

Oeste x Portuguesa Santista – 19h – Paulistão (YouTube)
São Bento x São José – 20h – Ulisses TV (YouTube)

