Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (25/08/2025)
Veja os jogos televisionados deste segunda-feira (25)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C do Brasileirão, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 25 de agosto de 2025)
Brasileirão
Palmeiras x Sport – 19h – Premiere
Flamengo x Vitória – 21h – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Newcastle x Liverpool – 16h – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Sevilla x Getafe – 16h30 – Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
Udinese x Hellas Verona – 13h30 – ESPN 3 e Disney+
Inter de Milão x Torino – 15h45 – CazéTV e Disney+
➡️Clique para assistir na CazéTV
Brasileirão Série B
Botafogo-SP x Vila Nova – 19h – ESPN e Disney+
Avaí x Amazonas – 21h30 – Disney+
Brasileirão Série C
CSA x Ponte Preta – 19h30 – DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Guarani x Confiança – 19h30 – DAZN e SportyNet+
Campeonato Egípcio
El Mahalla x Al Ahly – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Norueguês
Sarpsborg x Kristiansund – 14h – OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Albacete x Racing Santander – 14h30 – Disney+
Córdoba x Las Palmas – 16h30 – Disney+
Campeonato Argentino
Deportivo Riestra x Sarmiento – 15h – Disney+
Belgrano x Central Córdoba – 19h – Disney+
Lanús x River Plate – 21h15 – ESPN 4 e Disney+
Copa Paulista
Oeste x Portuguesa Santista – 19h – Paulistão (YouTube)
São Bento x São José – 20h – Ulisses TV (YouTube)
