Coritiba renova com quinto jogador mais jovem a estrear no profissional

O Coritiba renovou com o meia Matheus Dias, 18 anos, na noite de terça-feira (2). O novo vínculo do atleta vai até o fim de 2028.

No ano passado, ele se tornou o quarto jogador mais jovem a estrear profissionalmente pelo Coxa, mas foi ultrapassado em 2025 por Khensane.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O Coritiba é a minha casa desde os 14 anos. Fico muito feliz e motivado com essa renovação e agradeço ao clube pela confiança. Vou continuar trabalhando com dedicação para honrar essa camisa - comentou, em entrevista ao site oficial do clube.

continua após a publicidade

O meio-campista é uma promessa da base alviverde e, na atual temporada, tem sete gols e quatro assistências em 22 jogos pelo sub-20, entre Brasileirão e Campeonato Paranaense. Ele é o artilheiro da categoria.

A partir deste mês, ele integrará o elenco que disputará a Taça FPF, torneio que dá vaga para a Copa do Brasil de 2026 e começa em 20 de setembro. Na primeira fase, em turno único, o Coxa encara o Rio Branco, Patriotas, Azuriz e Foz - os quatro melhores avançam.

continua após a publicidade

Além de Matheus Dias, o técnico PC de Oliveira puxará jogadores sem espaço no elenco profissional, como o goleiro Benassi, o zagueiro Lucas Taverna, o meia Jean Gabriel e os atacantes Ruan Assis e Thiago Azaf.

No Coxa desde 2019, Matheus Dias entrou no sub-12 e conquistou títulos do estadual sub-16 e da Copa Galo sub-17. Pelo profissional, ele 40 minutos em campo em três jogos disputados - dois em 2024 e um em 2025, ambos pelo Paranaense.

continua após a publicidade

Matheus Dias comemora gol pelo sub-20 do Coritiba. Foto: Luís Lisbôa/Coritiba

Matheus Dias fez história no Coritiba

Criado e revelado no Alto da Glória, o meia entrou para a história como o quarto jogador mais jovem a estrear pelo time profissional do Coxa. Aos 16 anos, cinco meses e 13 dias, ele entrou em campo contra o São Joseense, pelo Paranaense, em 22 de janeiro de 2024, no Couto Pereira.

A substituição aconteceu aos 39 minutos da segunda etapa na vaga do meia Matheus Frizzo. Essa oportunidade veio com o então técnico Guto Ferreira, que o chamou para participar dos treinos com o elenco principal e já tinha o relacionado na rodada anterior, diante do PSTC, também em casa.

Com a marca, ele superou o meia Alex e o atacante Keirisson no ranking. Matheus Dias fica atrás somente de Carlos Leopoldo Glaser, Agnello Cabral e Pizatinho.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Top-10 de jogadores mais jovens a estrear pelo Coritiba

Carlos Leopoldo Glaser: 15 anos, 11 meses e 29 dias - Estreia: 30/05/1915 Khensane: 16 anos e 3 dias - Estreia: 02/02/2025 Agnello Cabral: 16 anos, 2 meses e 25 dias - Estreia: 30/05/1915 Pizatinho: 16 anos, 5 meses e 7 dias - Estreia: 08/12/1929 Matheus Dias: 16 anos - 5 meses e 13 dias - Estreia: 22/01/2024 Alfredo Muller: 16 anos, 10 meses - Estreia: 30/05/1915 Castorzinho: 16 anos e 10 meses - Estreia: 28/01/1996 Egg II: 16 anos e 11 meses - Estreia: 05/01/1919 Eugenio Cornelsen: 17 anos e 5 dias - Estreia: 04/07/1915 Keirrison: 17 anos e 1 mês - Estreia: 25/01/2006

Fonte: Grupo Helênicos

Coritiba na Série B

Vice-líder, com 43 pontos, o Coritiba está a um ponto do Goiás e sete pontos acima do Novorizontino, primeiro time fora do G-4. Com dois jogos em casa na sequência, o Coxa vive um jejum de quatro jogos, com uma derrota e três empates seguidos. A última vitória no Couto Pereira foi por 2 a 0 contra o Volta Redonda, em 4 de julho.