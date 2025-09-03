Escalação: Coritiba tem três retornos e três desfalques contra a Ferroviária-SP

O Coritiba terá desfalques e retornos importantes para a próxima partida da Série B. O Coxa volta a campo contra a Ferroviária-SP na sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 25ª rodada.

A boa notícia é que o goleiro Pedro Morisco, o meia Josué e o atacante Lucas Ronier retornam de suspensão. Eles ficaram de fora na derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa.

O trio, que foi substituído por Pedro Rangel, Carlos de Pena e Iury Castilho, volta normalmente para o time titular. Os jogadores são titulares absolutos do técnico Mozart e fazem parte da espinha dorsal do vice-líder da Segundona.

- (Morisco, Josué, e Ronier) são jogadores que fazem falta para qualquer equipe, mas na minha opinião as ausências não foram determinantes para nossa derrota. Não fizemos um bom primeiro tempo, já o segundo tempo foi melhor - avaliou o comandante, em entrevista coletiva.

Pedro Morisco retorna na escalação após ser expulso em Coritiba x Remo. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Por outro lado, o zagueiro/volante Jacy, o capitão Sebástian Gómez e o atacante Nicolas Careca estão suspensos. Os dois primeiros também são homens de confiança do treinador na formação inicial, enquanto o terceiro entrou na última partida após mais de um mês sem ser utilizado.

Tiago Cóser deve entrar na zaga, enquanto Wallisson e Vini Paulista disputam a vaga no meio-campo - Geovane é a possibilidade mais remota.

- Em relação às ausências, seria muito fácil falar, mas não vou fazer isso, não. Nessa altura do campeonato, cartões vão acontecer, tanto é que Sebas, Jacy e Nicolas Careca estão suspensos. Então eu, como treinador, tenho que achar as soluções - completou.

Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Filipe Machado, Wallisson (Vini Paulista) e Josué; Clayson (Iury Castilho), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho

Coritiba na Série B

Vice-líder, com 43 pontos, o Coritiba está a um ponto do Goiás e sete pontos acima do Novorizontino, primeiro time fora do G-4. Com dois jogos em casa na sequência, o Coxa vive um jejum de quatro jogos, com uma derrota e três empates seguidos. A última vitória no Couto Pereira foi por 2 a 0 contra o Volta Redonda, em 4 de julho.