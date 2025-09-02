Coritiba empresta atacante para vice-lanterna da Série B

O Coritiba emprestou o atacante David da Hora para o América-MG, vice-lanterna Série B. O jogador de 25 anos já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta terça-feira (9), último dia da janela de transferência.

O acordo do empréstimo vai até o final da Segundona.

David da Hora chegou a acertar a ida para o Paysandu em junho, durante o mercado do Mundial de Clubes, mas foi devolvido ao CRB por reprovar nos exames médicos. Na época, ele foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 na coxa, com recuperação prevista entre três a seis meses.

O atacante não entra em campo desde 12 de maio, quando sofreu a contusão muscular no empate em 1 a 1 com o Amazonas, pela sétima rodada da Segundona. Pelo time alagoano, foram quatro gols e uma assistência em 15 jogos, sendo nove como titular.

Além de David da Hora, o América-MG contratou o goleiro Gustavo, o zagueiro Emerson Santos, o volante Aloísio e o atacante Rafa Silva na janela de transferência. Por outro lado, o goleiro Matheus Mendes e os atacantes Renato Marques e Figueiredo não fazem mais parte do elenco.

No comando técnico, a diretoria americana trocou Enderson Moreira por Alberto Valentim, em 16 de agosto. Em dois jogos, o novo técnico tem um empate e uma derrota.

David da Hora fez o gol da vitória em CRB 1x0 Chapecoense, pela Série B. Foto: Francisco Cedrim/CRB

David da Hora no Coritiba

David da Hora chegou ao Coritiba no início do ano passado, vindo do Fortaleza, ao custo de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos. Com a camisa alviverde, ele participou de 10 jogos e não marcou gol.

Ainda em 2024, ele foi emprestado ao Juventude e só fez duas partidas. O contrato com o Coxa vai até o final de 2027.

Criado e revelado pelo Vitória, David da Hora teve uma curta passagem pelo Metalist, da Ucrânia.

América-MG na Série B

O América-MG está na 19ª posição da Série B, com 22 pontos, um ponto a mais que o lanterna Paysandu. A distância para o Botafogo-SP, primeiro time fora da ZR, é de seis pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coelho tem 70% de risco de ser rebaixado.