Khensane, segundo mais jovem a estrear pelo Coritiba, é convocado para Seleção sub-17

Promessa da base do Coritiba, o volante Khensane foi convocado para atuar na Seleção Brasileira sub-17. Essa é a primeira convocação do jovem atleta de 16 anos.

O técnico Dudu Patetuci divulgou a lista com jogadores nascidos a partir de 2009, em preparação para o Sul-Americano de 2026. Khensane vai participar do período de treinamentos entre 16 e 27 de julho, na Granja Comary. Veja a lista

Vale lembrar que a Copa do Mundo da categoria é disputada anualmente e esses 11 dias de treinos em Teresópolis (RJ) também serão utilizados para observação dos atletas. Em 2025, a competição será realizada em novembro.

Por conta da convocação, Khensane desfalcará o sub-20 do Coritiba em uma eventual final do Campeonato Paranaense - as finais vão acontecer entre 19 e 26 de julho. O Coxa é semifinalista e encara o FC Cascavel na partida de volta no sábado (12), em casa, após empatarem em 1 a 1 no jogo de ida.

Khensane é o segundo jogador mais jovem a estrear pelo Coritiba

Khensane estreou no profissional no Paranaense deste ano, no estádio Albino Turbay, sob o comando de Mozart. O Coritiba perdeu do Cianorte por 4 a 1.

O volante entrou no lugar de Geovane Meurer e atuou por 29 minutos. Assim, ele se tornou o segundo mais jovem a estrear com a camisa do Coxa: 16 anos e três dias.

Khensane só ficou atrás de Carlos Leopoldo Glaser, que jogou com 15 anos, 11 meses e 29 dias, em 30 de maio de 1915.

Top 10 jovens a estrear pelo Coritiba

Carlos Leopoldo Glaser: 15 anos, 11 meses e 29 dias - Estreia 30/5/1915 Khensane: 16 anos e 3 dias - Estreia 2/2/2025 Agnello Cabral: 16 anos, 2 meses e 25 dias - Estreia 30/5/1915 Pizatinho: 16 anos, 5 meses e 7 dias – Estreia 8/12/1929 Matheus Dias: 16 anos, 5 meses e 13 dias - Estreia 22/1/2024 Alfredo Muller: 16 anos e 10 meses - Estreia 30/5/1915 Castorzinho: 16 anos e 10 meses – Estreia 28/1/1996 Egg II: 16 anos e 11 meses – Estreia 5/1/1919 Eugenio Cornelsen: 17 anos e 5 dias - Estreia 4/7/1915 Keirrison: 17 anos e 1 mês - Estreia 25/1/2006

Quem é Khensane, do Coritiba?

Khensane em Coritiba x Ponte Preta, pelo Brasileiro sub-20. Foto: Luís Lisbôa/Coritiba

Nascido em Belo Horizonte (MG), Khensane é brasileiro e tem ascendência de Moçambique pelo pai ter nascido no país do sudeste africano. Ele começou na base do Cruzeiro, em 2022, e chegou ao Coritiba no ano seguinte.

O atleta ficou conhecido nas redes sociais por ter vídeos que viralizaram com lances de efeito e controle de jogo em competições sub-15. Nesta temporada, ele disputou 13 partidas pelo sub-20, sendo nove como titular.

Considerado uma joia coxa-branca, o volante assinou o primeiro contrato profissional no fim de 2024, justamente no dia em que completou 16 anos, idade mínima permitida pela legislação. O contrato é até o fim de 2028.

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Em 15 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança da Série B, com 30 pontos, mesma pontuação do Goiás. O Coxa volta a campo contra o CRB, pela 16ª rodada, na quinta-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no estádio Rei Pelé.