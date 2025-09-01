Ernesto Pedroso, ex-dirigente do Coritiba, morre aos 78 anos

Ex-dirigente do Coritiba, Ernesto Pedroso faleceu na noite de domingo (31) aos 78 anos. A informação foi divulgada durante esta segunda-feira (1).

O empresário do ramo de seguros estava internado no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A causa da morte não foi informada.

O velório aconteceu no período da tarde na Capela Vaticano, no bairro Bom Retiro, em Curitiba. O local do sepultamento será no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

- O Coritiba presta as mais respeitosas condolências aos familiares, amigos e todos aqueles que admiravam a figura exemplar que foi Ernesto Luis Pedroso Junior. Seu legado permanecerá vivo na nossa história - afirmou o Coxa, nas redes sociais.

Ernesto Pedroso no Coritiba

Ernesto Pedroso atuou em três gestões na história do Coritiba. A primeira foi em 2009 ao integrar o G-5 e ser vice-presidente de futebol do mandatário Jair Cirino dos Santos, que entregou o clube na Segundona nacional.

Na sequência, no mesmo cargo, ele foi um dos responsáveis pela conquista do título da Série B de 2010 na gestão de Vilson Ribeiro de Andrade - também foi tricampeão paranaense (2010-11-12). No período, o Coxa ainda foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2011 e 2012.

Por conta da logística, ele pediu renúncia em julho de 2012, pouco depois de perder o título nacional para o Palmeiras, no Couto Pereira. O empresário era dono de uma empresa em Porto Alegre, onde morava, e alegou desgaste pelas viagens entre as cidades.

Depois, em dezembro de 2014, Ernesto Pedroso fez oposição nas eleições ao então aliado Vilson Ribeiro de Andrade e entrou no G-5 de Rogério Bacellar como 3º vice-presidente. A passagem durou apenas sete meses, até julho de 2015, após renunciar novamente por pressão interna.

No ano seguinte, contudo, o Bacellar o procurou para intermediar a contratação do técnico Paulo César Carpegiani, que salvou o Coritiba do rebaixamento na Série A. Em 2017, Ernesto Pedroso aceitou o convite para ser diretor institucional.

Na última temporada como dirigente, ele conquistou o título paranaense e depois viu o Coxa ser rebaixado no Brasileirão. Nas eleições, no final daquele ano para o triênio 2018-20, não integrou nenhuma chapa e deu fim ao ciclo no clube.

Veja a nota oficial do Coritiba sobre Ernesto Pedroso

"Foi com tristeza que o Coritiba recebeu a notícia do falecimento do empresário Ernesto Luis Pedroso Junior, que infelizmente nos deixou no domingo, 31 de agosto, aos 78 anos de idade.

Ernesto Luis Pedroso Junior ocupou diversas funções na diretoria do Coritiba. Atuou nas gestões dos presidentes Jair Cirino dos Santos (2008-09), Vilson Ribeiro de Andrade (2010-14) e Rogério Portugal Bacellar (2015-2017).

Foi vice-presidente de futebol e diretor institucional do clube. Trabalhou com protagonismo na campanha que valeu ao Coritiba o retorno à primeira divisão nacional, com o título do Brasileiro da Série B de 2010. Um dirigente conhecido pelo amor ao clube, pela ambição e pela ousadia.

O velório será realizado das 12h às 17h desta segunda-feira (1° de setembro) na Capela Vaticano, no bairro Bom Retiro, em Curitiba. O local do sepultamento será no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.

