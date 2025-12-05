Lutando contra o rebaixamento, o Fortaleza terá como último rival nesta Série A o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). A torcida do Tricolor está organizando uma caravana com o intuito de apoiar o clube no jogo decisivo.

Seis ônibus já estão confirmados na ida à cidade do Rio de Janeiro (RJ), palco do jogo. Cada ônibus deve levar cerca de 50 pessoas, o que totaliza 300 torcedores. Há ainda os que já moram na região e os que serão convidados pelo clube.

A caravana "Estarei Sempre Contigo" tem apoio do Fortaleza e da Volt, fornecedora de material esportivo do Tricolor. 30% de todas as vendas nas lojas Leão 1918 nesta quinta-feira (4) serão destinadas diretamente ao movimento.

Torcida do Fortaleza na partida contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— Precisamos do nosso torcedor vibrando e acreditando junto com o time, no Rio de Janeiro. E sei que os ônibus já começaram a sair de Fortaleza e por isso a Volt vai chegar junto, revertendo 30% de tudo que vender nesta quinta-feira (4) em todas suas lojas em apoio financeiro. Precisamos de todos juntos, e por isso contamos com o apoio de toda Nação Tricolor, para, se Deus quiser, a gente garantir a nossa permanência na Série A - disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

O mesmo movimento da torcida aconteceu na partida diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista (SP). O Leão venceu tal confronto por 1 a 0, com gol de Adam Bareiro.

Em caso de empate ou derrota no domingo, o Tricolor precisará torcer contra os rivais diretos. Confira os jogos dos outros envolvidos na luta contra o rebaixamento:

Vitória x São Paulo

Santos x Cruzeiro

Internacional x RB Bragantino

Ceará x Palmeiras

Próximo jogo do Fortaleza

A última partida do Fortaleza nesta temporada será contra o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá a situação do Leão na Série A.