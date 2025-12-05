Apesar do empate decepcionante em 2 a 2 com o Botafogo na última quinta-feira (4), o Cruzeiro conseguiu garantir a terceira posição do Campeonato Brasileiro, ou "pódio", como diz o treinador Leonardo Jardim.

Após a partida, Jardim revelou em entrevista coletiva uma reunião que teve com os jogadores ainda no primeiro turno que foi fundamental para que o desempenho da equipe melhorasse.

O português contou que antes dos jogos contra São Paulo e Bahia, disse a Pedro Lourenço que faria mudanças e, se não obtivesse bons resultados, pediria demissão.

– Em relação a temporada, começou de uma maneira difícil, por isso cheguei. Trocaram o treinador. Acredito que nossos jogadores deram uma demonstração de que era possível jogar contra os melhores no jogo contra o São Paulo – relembrou o técnico.

Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Não me esqueço, na antevéspera, reuni os jogadores, disse a eles que tínhamos o jogo do São Paulo e do Bahia, se não mudássemos o comportamento e as atitudes, não tinha como continuar, não estou aqui para fazer nada. Encontrei o presidente e disse que faria alterações. Disse a ele que se não ocorresse bem, sairia e ele não pagaria um tostão. Não estou aqui para ser mais um. Acredito que esses jogadores têm capacidade. Eles mostraram que tinham qualidade, que poderiam estar no pódio. Essa reunião, fiquei muito satisfeito, foi muito importante, foi o click para que conseguissem demonstrar o real valor da equipe – contou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim faz reflexão sobre o Brasileirão

Além de comemorar o resultado positivo no Campeonato Brasileiro, o treinador também refletiu sobre a dificuldade da competição. O comandante citou que o Internacional, que entrou na competição como candidato a título, está brigando contra o rebaixamento.

– Um campeonato muito disputado. Candidatos iniciais ao título estão brigando contra o rebaixamento, outros eram a cair e estão disputando uma vaga na Libertadores. Isso não acontece nos outros países. Em Portugal quem disputa título, não disputa rebaixamento. A paixão pode causar isso nas equipes, por pressão não conseguem produzir. Em relação a Libertadores, Minas Gerais terá um representante no próximo ano. Esse ano não teve ninguém, ano que vem terá – analisou Jardim.