Da resiliência à glória, Flamengo beira a perfeição em 2025 imperfeito

O Flamengo se despede da temporada no futebol brasileiro com os troféus de Brasileirão e Libertadores na bagagem rumo à Copa Intercontinental. No campeonato nacional, o Rubro-Negro não só foi campeão, como teve o melhor ataque e a melhor defesa da competição; no torneio continental, exorcizou o fantasma de 2021 ao vencer o Palmeiras de Andreas Pereira na final. Quem vê apenas as conquistas do Mais Querido, contudo, não enxerga as adversidades superadas pelo time de Filipe Luís ao longo de 2025.

Flamengo inicia 2025 com 'missões cumpridas'

O ano começou com mudanças e alta expectativa após os primeiros meses de trabalho do ídolo no comando da equipe, que venceu a Copa do Brasil no fim de 2024. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumiu o cargo de presidente do clube após vencer as eleições como oposição à diretoria anterior, liderada por Rodolfo Landim, que perdurou por seis anos à frente do clube. Além disso, Pedro, principal atacante da equipe, seguia fora por grave lesão.

O início da temporada rubro-negra foi de sucesso, um presságio do que estava por vir. O Flamengo se sagrou campeão da Supercopa Rei ao vencer o Botafogo e foi dominante para conquistar o Campeonato Carioca pela 39ª vez.

Na Libertadores, por outro lado, a situação não era a mais confortável. A derrota para o Central Córdoba no Maracanã, seguida de dois empates fora de casa com LDU e o próprio time argentino, colocou pressão por resultados em busca de uma classificação ao mata-mata que parecia tranquila ao fim do sorteio.

A vaga veio no sufoco. Com a vitória sobre a Liga de Quito na quinta rodada, o Flamengo chegou ao jogo final da fase de grupos precisando apenas vencer o lanterna Deportivo Táchira, que sequer havia somado pontos no torneio. O único gol rubro-negro saiu apenas no segundo tempo, com Léo Pereira, e os rubro-negros viram o vexame de uma eliminação ser evitado pelo pé salvador de Agustín Rossi no último minuto.

O Brasileirão, por outro lado, começou favorável à equipe de Filipe Luís. No último jogo antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Rubro-Negro assumiu a liderança com goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza na 11ª rodada. Eram 24 pontos, sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, além de 24 gols marcados e quatro sofridos, com um desempenho que colocava o time como favorito ao campeonato.

O encanto do Mundial de Clubes

Com a liderança do Campeonato Brasileiro e a vaga nas oitavas de final da Libertadores garantida, o Flamengo embarcou rumo aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Na Filadélfia, o Mais Querido viveu um dos grandes momentos na temporada ao colocar os ingleses na roda mais uma vez e vencer o Chelsea por 3 a 1, de virada, e encantar o planeta com grande atuação.

A vitória foi fundamental para o Flamengo garantir a primeira colocação do Grupo D, mas o destino foi cruel com os cariocas. O cruzamento colocou o Bayern de Munique no caminho rubro-negro logo nas oitavas de final. Impiedoso, o clube alemão foi superior ao brasileiro e aplicou um 4 a 2 para acabar com os sonhos americanos de Filipe Luís e companhia.

Bruno Henrique marca pelo Flamengo diante do Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)<br>

A crise entre Pedro, Filipe Luís e diretoria

Se o desempenho no Mundial foi destaque, a ausência de Pedro nos principais jogos da equipe na competição também chamou atenção. Na volta dos EUA, em julho, a relação entre Pedro, diretoria e Filipe Luís passou por forte tensão. O episódio ganhou dimensão após prints divulgados pelo portal "Uol" revelarem que um membro do departamento de futebol considerava 15 milhões de euros um "bom negócio" pelo camisa 9.

Naquele momento, Pedro ficou fora da lista de relacionados para a partida contra o São Paulo por decisão direta de Filipe Luís, que se incomodara com comportamentos do atacante durante a semana de treinamentos. Havia também insatisfação de parte do elenco com a postura do jogador. Depois da vitória rubro-negra, o técnico afirmou abriu o jogo durante entrevista coletiva, classificando como "lamentável" e disse que "beirou ao ridículo" a postura do jogador.

A situação exposta publicamente gerou desconforto no estafe do atleta. Um dos empresários de Pedro telefonou para a diretoria para manifestar insatisfação com a condução do episódio. Na época, os representantes avaliavam buscar propostas no mercado, diante do desgaste entre atleta, comissão técnica e setor de futebol.

Após ficar fora também da derrota para o Santos, Pedro iniciou clássico contra o Fluminense no banco de reservas. Acionado aos 26' do segundo tempo, o camisa 9 precisou de apenas 15 minutos para decidir e fazer o gol da vitória rubro-negra e afastar a crise diante da torcida.

Filipe Luís abraça Pedro após gol do atacante contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A janela de transferências

Antes mesmo da ida aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, a notícia da venda de Gerson ao Zenit abalou o momento do Flamengo. Capitão e um dos principais jogadores do time até aquele ponto da temporada, o Coringa trocou o calor do Rio de Janeiro pela gelada São Petersburgo, em despedida fria que arranhou a idolatria o meio-campista com a torcida.

Além do então camisa 8, Wesley foi outro que deixou o Mais Querido no meio do ano. Contudo, ao contrário do ex-companheiro e amigo, o lateral-direito embarcou à Roma nos braços da torcida. Na última partida com o manto sagrado, o Garoto do Ninho decidiu ao fazer o gol da virada sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Além das saídas importantes, o começo da janela de transferências rubro-negra teve outro personagem marcante: José Boto. O diretor de futebol virou alvo da torcida quando foi noticiada a encaminhada contratação do irlandês Mikey Johnston. A pressão externa e interna com a notícia fez o clube recuar do negócio.

A situação causou rusgas na relação entre Boto e Bap. Em conversa vazada, o português justificou a desistência da contratação de Johnston por "ter encontrado opção melhor". No entanto, o Lance! apurou na época que o presidente do Flamengo havia vetado o reforço, o que desagradou o diretor.

Se a janela foi de saídas relevantes, também teve chegadas fundamentais. Antes do Mundial, Jorginho já havia se juntado ao elenco rubro-negro. Além do ítalo-brasileiro, Saúl Ñíguez, Samuel Lino, Emerson Royal e Jorge Carrascal reforçaram o Mais Querido, que investiu R$ 650 milhões no meio da temporada.

Jorginho e José Boto em anuncio pelo Flamengo (foto: Divulgação Flamengo)

A eliminação na Copa do Brasil

A primeira grande decisão do Flamengo na temporada teve gosto amargo. Focado no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encarou o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil com time alternativo, opção que rendeu aos cariocas a eliminação.

Na ida, a equipe de Filipe Luís foi derrotada por 1 a 0 no Maracanã, tendo de reverter a situação na Arena MRV. No duelo em Belo Horizonte, o Rubro-Negro conseguiu devolver o placar e levar a decisão para os pênaltis, mas acabou sendo derrotado com Wallace Yan, jovem destaque do Mundial, desperdiçando a cobrança decisiva.

Jorginho e Hulk durante duelo entre Flamengo e Atlético-MG pela Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

As vitórias épicas na Libertadores e a batalha no Brasileirão

Com a classificação em segundo lugar na fase de grupos, o caminho do Flamengo até a final da Libertadores passava por decidir todos os confrontos como visitante no mata-mata. Nas oitavas de final, o Rubro-Negro dominou o Internacional: abriu vantagem por 1 a 0 no Maracanã e definiu a vaga no Beira-Rio ao vencer por 2 a 0.

Nas quartas de final, o clube carioca teve a maior batalha na competição. O Mais Querido encarou o Estudiantes e, após vencer por 2 a 1 no Rio em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, perdeu por 1 a 0 na Argentina e levou a decisão para os pênaltis. Mesmo fora de casa, a equipe contou com a atuação decisiva do goleiro Rossi para fechar a disputa e avançar no torneio.

Na semifinal, o adversário foi o Racing. O Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 e precisou encarar o El Cilindro lotado para ir à final da Libertadores. A expulsão de Plata no segundo tempo aumentou a tensão do lado rubro-negro, mas os cariocas seguraram o empate sem gols para garantir a ida à Lima.

No Campeonato Brasileiro, a equipe de Filipe Luís travava árdua disputa com o Palmeiras. Rodada a rodada, ponto a ponto, os líderes trocavam resultados em busca da primeira colocação. Três pontos atrás do rival, o Rubro-Negro recebeu o Alviverde pela 29ª rodada e venceu por 3 a 2, igualando os 61 pontos de momento e colocando fogo na disputa a 10 jogos do fim.

Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ OPINIÃO: o insubstituível Arrascaeta tem um Brasileirão para chamar de seu no Flamengo

Do 'tropeço final' à glória: o Flamengo conquista 2025

Com a vaga na final da Libertadores garantida, o Flamengo — e o Palmeiras — teve o mês de novembro para focar na disputa do Brasileirão. A sequência decisiva, contudo, começou com tropeços do Mais Querido que colocaram em risco o título brasileiro. Na 32ª rodada, os cariocas cederam o empate ao São Paulo e viram o Verdão abrir três pontos mais uma vez, além de ter a desvantagem no número de derrotas. Para piorar, Pedro mais uma vez se tornou ausência por lesão.

Mais uma vez, o Rubro-Negro superou as adversidades e contou com a instabilidade do outro lado da ponte aérea para tomar o controle do Campeonato Brasileiro. As vitórias sobre Santos e Sport, alinhadas com os tropeços do Palmeiras contra de Vitória, Mirassol e do próprio do Peixe colocaram novamente o Fla na liderança da competição, com Bruno Henrique assumindo o protagonismo na ausência do camisa 9. Antes da decisão continental, a equipe de Filipe Luís abrira cinco pontos de vantagem e estava a três pontos de garantir o título.

Em meio à corrida pelo Brasileirão, chegou o dia mais importante da temporada. Diante do mesmo Palmeiras, no palco que eternizou a conquista da América em 2019, o Flamengo se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores e levantou a Glória Eterna em Lima. O fantasma da final de 2021 foi exorcizado, e o vilão daquela decisão, que antes vestia vermelho e preto, agora lamentou a derrota do lado verde.

A festa se completou na última quarta-feira (3), diante de mais de 73 mil pessoas no Maracanã. Com gol de Samuel Lino, o Mais Querido fez o dever de casa e venceu o Ceará para confirmar o eneacampeonato brasileiro, coroando uma temporada que, apesar de suas imperfeições, termina como todo rubro-negro sonhou: fazendo justiça àquele que se mostrou o melhor time do país em 2025, mesmo com tantas turbulências no caminho.

Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

O Flamengo quer o mundo de novo

O ano quase perfeito do Flamengo pode atingir um patamar ainda mais alto. Vencedor da Libertadores, o clube disputará a Copa Intercontinental já a partir da próxima semana e estreia diante do Cruz Azul, do México, no Derby das Américas — as quartas de final do torneio.

Em caso de vitória, o Rubro-Negro enfrentaria ainda o Pyramids, do Egito, antes de possível final contra o PSG, campeão da Champions League. Independentemente o desempenho no Mundial, a história escrita pela equipe de Filipe Luís não será manchada. Por outro lado, o Flamengo se permite sonhar e vai ao Catar querendo fazer mais história, em busca da segunda estrela no peito.

Confira as datas da Copa Intercontinental

10 de dezembro: Dérbi das Américas (Flamengo x Cruz Azul) - em Doha (Catar), às 14h de Brasília;

13 de dezembro: Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Pyramids), em Doha (Catar) às 14h de Brasília;

17 de dezembro: Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger),em Doha (Catar), ainda sem horário.

