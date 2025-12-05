Maik cresce no profissional e se firma como opção forte para a titularidade no São Paulo

Maik, lateral-direito do São Paulo revelado em Cotia, começou a construir seu caminho no profissional em 2025. Um dos destaques na conquista da Copinha, o jovem fez sua estreia na equipe principal em agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde então, evoluiu rapidamente e passou a ganhar espaço entre os titulares. Foi o que aconteceu novamente nesta quarta-feira (3), na vitória por 3 a 0 contra o Internacional, quando marcou um dos gols do triunfo e recebeu elogios de Hernán Crespo na coletiva pós-jogo.

— Existem duas coisas diferentes. Eu conversei muitas vezes com Cotia, estou muito feliz. Também estou pensando um pouco mais na evolução do Lucca, feliz com o Paulinho. Se for o momento do Paulinho, vou tentar colocá-lo em campo por alguns minutos. Se tudo correr bem, no próximo ano haverá espaço para todos, todos vão jogar. Fico muito feliz por eles, porque estão melhorando, estão crescendo, têm a possibilidade de trabalhar junto conosco — destacou Crespo ao ser perguntado sobre Maik.

Na disputa pela titularidade com Cédric Soares e Maílton, Maik tem largado na frente e se consolida cada vez mais como uma alternativa forte para a posição, mesmo com pouca idade. Crespo já deixou claro que confia no garoto, mas pediu cautela para evitar qualquer tipo de pressão precoce.

— Precisamos apoiar, como eu disse, o coletivo aqui. Não podemos colocar tanta pressão, tanta responsabilidade. Precisamos nos divertir, tentar dar tranquilidade e mostrar o que sabemos fazer — completou o treinador.

Maik ganha espaço como titular sob comando de Crespo e entrou em campo pelo Brasileirão e Copa do Brasil. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Números de Maik na temporada

Os números de Maik na sua primeira temporada pelo São Paulo chamam atenção. De acordo com dados do Sofascore, foram 10 jogos, sendo oito como titular, o jovem lateral marcou dois gols e deu duas assistências.

Criou uma grande chance, somou sete passes decisivos e finalizou quatro vezes, três delas no alvo. Nos cruzamentos, tem média de 0,4 acertos por partida. Sua eficiência com a bola também chama atenção, com 75% de acerto nos passes. Defensivamente, mantém regularidade, registrando médias de 2,3 desarmes, 0,7 interceptações e 2,9 bolas recuperadas por jogo.

Isso mostrar muito da versatilidade que acompanha Maik, o que também coloca ele como um nome que aparece tanto na defesa, mas também consegue se apresentar no ataque.

Ele participa de jogadas decisivas no ataque, mas também mantém boa precisão nos passes e apresenta intensidade na marcação, recuperando bolas e desarmando adversários com frequência.