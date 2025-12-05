Botafogo e os cenários para classificação direta à fase de grupos da Libertadores

Um jogo que definirá o planejamento do Botafogo para o início da próxima temporada. Neste domingo (7), o Glorioso volta a campo para finalizar a campanha no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, às 16h, valendo classificação direta para a Libertadores. A equipe, no entanto, não depende só das próprias forças para conseguir isso.

O cenário para garantir no domingo é simples. Vitória sobre o Leão do Pici, que chegará ao Rio de Janeiro também precisando da vitória na luta contra o rebaixamento, e um empate entre Fluminense e Bahia, no Maracanã, no mesmo horário.

Caso isso aconteça, o Flu irá aos 62 pontos, o Bahia a 61 e o Botafogo subirá para 63, ocupando a 5ª colocação. O G-5 foi aberto devido ao título do Flamengo na Libertadores e deu mais uma vaga, até o sétimo colocado.

Outras chances do Botafogo

Pensando no duelo entre tricolores no Rio de Janeiro, caso o Fluminense vença o Bahia e o Glorioso confirme os três pontos em casa, a equipe comandada por Davide Ancelotti terminará na sexta colocação. Esta posição também poderá classificar o time para a fase de grupos, mas em casos de título de Cruzeiro ou do próprio Fluminense na Copa do Brasil.

Já caso o Bahia leve a melhor no Maracanã, junto à vitória do Botafogo, o Alvinegro terminará em sexto e terá de torcer pelo título da Raposa, reduzindo as chances de a vaga chegar via conquista de terceiro na Copa do Brasil.

Se tropeçar, o Botafogo terá de passar pelas fases prévias de mata-mata da Libertadores 2026. No ano do título, em 2024, o Glorioso eliminou Aurora (BOL) e Red Bull Bragantino para chegar à fase de grupos, avançar e sagar-se campeão.