Em decisão, Ceará enfrenta vantagem do Palmeiras no retrospecto

Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (7), na Arena Castelão, valendo pela 38ª e última rodada da Série A. Buscando escapar da Série B, o Alvinegro jogará contra a vantagem alviverde no histórico do confronto.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

São 17 duelos em solo cearense, com três vitórias do Ceará, sete do Palmeiras e sete empates. Os mandantes anotaram 18 gols e os visitantes fizeram 27. A vantagem paulista é ainda mais ampla no histórico total.

O Palmeiras venceu os três últimos jogos em tais condições, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil deste ano. O Vovô não supera o rival em seus domínios desde 2020 - foi um 2 a 1 na Série A.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Partida entre Ceará e Palmeiras, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Momentos de Ceará e Palmeiras no campeonato

Um triunfo simples na Arena Castelão já assegura a permanência do Ceará, que está somente um ponto acima da zona de rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, será preciso torcer contra os rivais na briga. Confira os jogos das outras equipes na última rodada:

Santos x Cruzeiro

Botafogo x Fortaleza

Vitória x São Paulo

Internacional x RB Bragantino

➡️ Ingressos de Ceará x Palmeiras estão à venda: veja preços e onde comprar

O Palmeiras, por outro lado, não tem chances de título e não perderá a vice-colocação. Isso porque o Cruzeiro empatou com o Botafogo e foi a 70 pontos, o que impossibilita a equipe mineira de alcançar o Alviverde. Mesmo que vença o Santos na última rodada, a Raposa ficaria atrás nos critérios de desempate.