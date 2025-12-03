Ainda em meio ao drama da luta contra o rebaixamento, o Vitória tem mais uma "final" de campeonato a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, na cidade de Bragança Paulista, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Jair Ventura tem quase o time inteiro à disposição, mas um novo desfalque vai exigir soluções para defesa.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O zagueiro Edu, que vinha ganhando espaço no time, saiu do confronto contra o Mirassol, no último sábado, com dores na coxa e não deve ser relacionado no duelo diante do Massa Bruta, nesta quarta. Assim, a vaga na defesa fica com Zé Marcos, seu substituto imediato. A outra opção é o zagueiro Neris, que também pode pintar na escalação.

O departamento médico, por outro lado, segue do mesmo jeito, com Lucas Arcanjo, Rúben Ismael, Jamerson e Alexandre Fintelman em recuperação. Todos eles devem voltar só na próxima temporada.

continua após a publicidade

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o Bragantino é a seguinte: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer (Renzo López).

➡️Na luta contra o rebaixamento, Inter e Vitória têm mesmos adversários na Série A

Como foi o último treino do Vitória?

Jogadores do Vitória treinam antes de enfrentar o Bragantino; veja acima a provável escalação (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A equipe finalizou a preparação na manhã da última terça-feira antes de embarcar para Atibaia, onde está concentrada para a partida de logo mais. Jair Ventura comandou trabalhos de bolas paradas defensiva e ofensiva, além de jogos em campo reduzido. Ao todo, 23 atletas (ainda não divulgados) foram relacionados.

continua após a publicidade

BRAGANTINO x VITÓRIA

34ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista;

📺 Onde assistir Bragantino x Vitória: Premiere;

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ);

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).