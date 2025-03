Coritiba anuncia volante com afastamentos por indisciplina no Cruzeiro

O Coritiba anunciou a contratação do volante Wallisson, ex-Cruzeiro. O volante de 27 anos chega por empréstimo até o final da Série B desta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O volante de 27 anos estava no Athletic, adversário do Coxa no Brasileiro, e pertence ao Moreirense, de Portugal. Nesta temporada, ele realizou 10 jogos pelo Campeonato Mineiro e conquistou o título no Troféu Inconfidência, com times do interior de Minas Gerais.

No ano passado, Wallisson disputou 20 jogos da Série B pelo América-MG e o estadual novamente pelo Athletic, time que teve três passagens. O volante também jogou na Ponte Preta e Volta Redonda.

continua após a publicidade

Na posição, o técnico Mozart tem Vini Paulista, Sebástian Gómez, Geovane e Filipe Machado como opções.

Wallisson, ex-Cruzeiro, já treina com o elenco do Coritiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Com Wallisson, o Coritiba aumenta para 17 contratações em 2025: o goleiro Pedro Rangel, os zagueiros Maicon, Matías Fracchia, Rodrigo Moledo e Tiago Cóser, os laterais Alex Silva, Rafinha e Zeca, os volantes Geovane e Filipe Machado, e os atacantes Caio Matheus, Dellatorre, Everaldo, Gustavo Coutinho e Nicolas Careca. Rafinha é o único que já rescindiu.

Afastamentos no Cruzeiro

Wallisson chegou ao Cruzeiro em 2023 após se destacar na Ponte Preta. Ele foi titular com então técnico Paulo Pezzolano no Campeonato Mineiro, mas perdeu espaço no Basileirão - o último jogo disputado foi em julho.

continua após a publicidade

O volante teve uma passagem curta e polêmica na Raposa por conta dos afastamentos. Ele treinou em separado duas vezes, com atos indisciplinares: a primeira em março por faltar o treino e a segunda em agosto sem motivo divulgado.

No mês seguinte, o Cruzeiro negociou 40% dos direitos econômicos de Wallisson para o Moreirense, de Portugal, por R$ 1,7 milhão. Entre o primeiro e segundo afastamento, o time português tinha oferecido R$ 1 milhão somente pelo empréstimo.