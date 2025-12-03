Os jogadores do Bahia se despedem da torcida na Arena Fonte Nova a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Tricolor recebe o Sport em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Mesmo com retorno importante na defesa, nem todos os atletas do time de Rogério Ceni vão ter a oportunidade de dar o último "adeus" em Salvador.

A começar pela novidade negativa, o volante Jean Lucas tomou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude, na última sexta-feira, e vai cumprir suspensão. Acevedo e Caio Alexandre devem disputar a posição.

Quem também não estará em campo são o zagueiro David Duarte, o atacante Sanabria e o meia Michel Araújo, todos no departamento médico. O trio, inclusive, só volta a jogar na próxima temporada.

A boa notícia para Rogério Ceni é o retorno do zagueiro argentino Ramos Mingo, que cumpriu suspensão diante do Juventude e deve fazer dupla de zaga com Kanu ou Gabriel Xavier nesta quarta-feira.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Sport é a seguinte: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Como foi o último treino do Bahia?

Jogadores do Bahia treinam na Cidade Tricolor; veja acima a provável escalação contra o Sport (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Tricolor fechou a preparação para enfrentar o Sport com uma competição técnica entre três equipes sob os olhares de Rogério Ceni, em uma atividade que o principal objetivo era ter o controle dos passes e da posse de bola. Na sequência, foi a vez do treinador aplicar um trabalho de ajustes táticos em campo reduzido. Por fim, alguns atletas aprimoraram finalização, bolas paradas e pênaltis.

BAHIA X SPORT

37ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 03 de dezembro, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Sport: Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);