O Corinthians terá a missão de reverter um retrospecto negativo diante do Fortaleza nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra conquistou apenas 50% dos pontos disputados contra adversários que lutam contra o rebaixamento na competição.

Ceará, Vitória, Santos, Internacional e o próprio Fortaleza ainda brigam para escapar do descenso nas duas rodadas finais. Juventude e Sport estão matematicamente rebaixados e apenas cumprem tabela no campeonato.

Em 12 partidas contra as equipes, o Corinthians venceu apenas cinco vezes. O período ainda registra três empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 12 sofridos, números que refletem a irregularidade do time contra os piores da competição.

Aproveitamento do Corinthians contra as equipes da parte debaixo da tabela

12 jogos 5V - 3E - 4D 50% aproveitamento 13 gols marcados 12 gols sofridos

Resultados do Corinthians contra equipes que lutam contra o rebaixamento

Corinthians 2 x 1 Sport

Corinthians 4 x 2 Internacional

Corinthians 1 x 0 Santos

Corinthians 0 x 0 Vitória

Ceará 0 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Juventude 2 x 1 Corinthians

Sport 1 x 0 Corinthians

Internacional 1 x 1 Corinthians

Santos 3 x 1 Corinthians

Vitória 0 x 1 Corinthians

Corinthians 0 x 1 Ceará

Resultados negativos

O Corinthians deixou 18 pontos pelo caminho nesses confrontos diretos contra a parte de baixo da classificação, desempenho que impediu o clube de brigar por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. A equipe ocupa atualmente a nona colocação, com 46 pontos.

O Bahia, sétimo colocado e primeiro dentro da zona de classificação para a competição continental, soma 57 pontos, 11 a mais que o Timão. A equipe alvinegra ainda enfrenta o Juventude, no domingo (7), na Neo Química Arena, pela última rodada do campeonato.