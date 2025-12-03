Corinthians encara o Fortaleza em meio a marca negativa contra equipes do Z-4
Timão terá compromisso pela 37ª rodada do Brasileirão
O Corinthians terá a missão de reverter um retrospecto negativo diante do Fortaleza nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra conquistou apenas 50% dos pontos disputados contra adversários que lutam contra o rebaixamento na competição.
Ceará, Vitória, Santos, Internacional e o próprio Fortaleza ainda brigam para escapar do descenso nas duas rodadas finais. Juventude e Sport estão matematicamente rebaixados e apenas cumprem tabela no campeonato.
Em 12 partidas contra as equipes, o Corinthians venceu apenas cinco vezes. O período ainda registra três empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 12 sofridos, números que refletem a irregularidade do time contra os piores da competição.
Aproveitamento do Corinthians contra as equipes da parte debaixo da tabela
- 12 jogos
- 5V - 3E - 4D
- 50% aproveitamento
- 13 gols marcados
- 12 gols sofridos
Resultados do Corinthians contra equipes que lutam contra o rebaixamento
- Corinthians 2 x 1 Sport
- Corinthians 4 x 2 Internacional
- Corinthians 1 x 0 Santos
- Corinthians 0 x 0 Vitória
- Ceará 0 x 1 Corinthians
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza
- Juventude 2 x 1 Corinthians
- Sport 1 x 0 Corinthians
- Internacional 1 x 1 Corinthians
- Santos 3 x 1 Corinthians
- Vitória 0 x 1 Corinthians
- Corinthians 0 x 1 Ceará
Resultados negativos
O Corinthians deixou 18 pontos pelo caminho nesses confrontos diretos contra a parte de baixo da classificação, desempenho que impediu o clube de brigar por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. A equipe ocupa atualmente a nona colocação, com 46 pontos.
O Bahia, sétimo colocado e primeiro dentro da zona de classificação para a competição continental, soma 57 pontos, 11 a mais que o Timão. A equipe alvinegra ainda enfrenta o Juventude, no domingo (7), na Neo Química Arena, pela última rodada do campeonato.
