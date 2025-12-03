menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians encara o Fortaleza em meio a marca negativa contra equipes do Z-4

Timão terá compromisso pela 37ª rodada do Brasileirão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 03/12/2025
05:15
Dorival, técnico do Corinthians, em jogo na Neo Química Arena
imagem cameraCorinthians encara o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/Gazetapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians terá a missão de reverter um retrospecto negativo diante do Fortaleza nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra conquistou apenas 50% dos pontos disputados contra adversários que lutam contra o rebaixamento na competição.

Ceará, Vitória, Santos, Internacional e o próprio Fortaleza ainda brigam para escapar do descenso nas duas rodadas finais. Juventude e Sport estão matematicamente rebaixados e apenas cumprem tabela no campeonato.

Em 12 partidas contra as equipes, o Corinthians venceu apenas cinco vezes. O período ainda registra três empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 12 sofridos, números que refletem a irregularidade do time contra os piores da competição.

Corinthians busca classificação para Libertadores (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Timão encara o Fortaleza pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Aproveitamento do Corinthians contra as equipes da parte debaixo da tabela

  1. 12 jogos
  2. 5V - 3E - 4D
  3. 50% aproveitamento
  4. 13 gols marcados
  5. 12 gols sofridos

Resultados do Corinthians contra equipes que lutam contra o rebaixamento

  • Corinthians 2 x 1 Sport
  • Corinthians 4 x 2 Internacional
  • Corinthians 1 x 0 Santos
  • Corinthians 0 x 0 Vitória
  • Ceará 0 x 1 Corinthians
  • Corinthians 1 x 1 Fortaleza
  • Juventude 2 x 1 Corinthians
  • Sport 1 x 0 Corinthians
  • Internacional 1 x 1 Corinthians
  • Santos 3 x 1 Corinthians
  • Vitória 0 x 1 Corinthians
  • Corinthians 0 x 1 Ceará

Resultados negativos

O Corinthians deixou 18 pontos pelo caminho nesses confrontos diretos contra a parte de baixo da classificação, desempenho que impediu o clube de brigar por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. A equipe ocupa atualmente a nona colocação, com 46 pontos.

O Bahia, sétimo colocado e primeiro dentro da zona de classificação para a competição continental, soma 57 pontos, 11 a mais que o Timão. A equipe alvinegra ainda enfrenta o Juventude, no domingo (7), na Neo Química Arena, pela última rodada do campeonato.

circulo com pontos dentroTudo sobre

