Em Porto Alegre, Zubeldía conquistou sua primeira vitória como visitante no comando do Fluminense. Com dois gols de Soteldo, derrotou o Grêmio e voltará para o Rio de Janeiro com mais três pontos na bagagem.

Até então, haviam sido três empates e três derrotas nas partidas disputadas longe do Maracanã. O treinador avaliou a atuação do time na noite desta terça-feira (2) e explicou como o Flu venceu o Grêmio.

— Bom, era importante ganhar aqui. Não só pela possibilidade de subir na tabela, mas porque nós devíamos um triunfo de visitantes. Desde que cheguei aqui, não havíamos vencido como visitantes. Tínhamos feito boas partidas, mas sempre digo que para ganhar como visitantes duas coisas fundamentais são necessárias: ser contundente e defender bem. E hoje eu acho que esses elementos estiveram. Geramos quatro grandes situações de gol e convertemos duas, foi bastante contundente. E, como contrapartida, no primeiro tempo a bola estava dividida, então eles não tiveram muitas finalizações e chances. No segundo tempo já tivemos que bloquear, perdemos a bola. Então, aí vem a outra parte de saber defender sem a bola. Apesar de ter um chute no travessão, acho que não permitimos o Grêmio definir de forma confortável, de fechar as jogadas de forma confortável. Bloqueamos bastante os setores. E acho que essa é a explicação do porquê ganhamos de visitante.

Este foi o 15º jogo de Zubeldía à frente do Fluminense, tendo três derrotas, três empates e nova vitórias. No Maracanã, ainda não sabe o que é perder, tendo vencido dois clássicos: contra o Botafogo, na sua estreia, e contra o Flamengo.

O que vem aí para o Fluminense

O último jogo do Fluminense no Brasileirão será no dia 7 (domingo), às 16h, contra o Bahia, no Maracanã. A depender dos resultados de Botafogo e do Tricolor de Aço, pode chegar na rodada derradeira dependendo apenas de si para conquistar a vaga direta para a Libertadores e com a confiança em alta para os clássicos contra o Vasco pela Copa do Brasil, em 11 e 14 de dezembro.

