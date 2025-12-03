Vasco pode confirmar a permanência na Séria A nesta quarta-feira; veja cenários

O Vasco perdeu por 2 a 0 para o Mirassol e seguiu estacionado nos 45 pontos, número historicamente suficiente para evitar o rebaixamento, mas que ainda não assegura matematicamente a permanência. A definição pode acontecer nesta quarta-feira (3), quando uma série de confrontos diretos pode zerar o risco vascaíno antes mesmo da última rodada contra o Atlético-MG, no domingo (7), na Arena MRV.

Atualmente, duas vagas no Z-4 ainda estão em aberto. Internacional (41 pontos) e Fortaleza (40) ocupam a zona, enquanto Santos (41), Vitória (42), Ceará (43), Atlético-MG e Red Bull Bragantino (45) são os primeiros fora. Para o Vasco, o cenário é claro: se dois dos quatro – Fortaleza, Internacional, Santos ou Vitória – perderem, o Gigante da Colina se livra da queda. Entre eles, apenas o Vitória pode alcançar os 45 pontos vascaínos, mas ficaria atrás no número de vitórias. Há ainda a possibilidade de permanência com empates ou derrotas de dois dos três: Fortaleza, Inter ou Santos.

A noite desta quarta-feira será de forte vigilância cruzmaltina. Isso porque confrontos que envolvem diretamente a luta contra o rebaixamento podem definir o futuro do time. Os duelos decisivos são:

Fortaleza x Corinthians (19h, Castelão)

RB Bragantino x Vitória (19h, Estádio Cícero de Souza Marques)

Juventude x Santos (19h30, Alfredo Jaconi)

São Paulo x Internacional (20h, Vila Belmiro)

Flamengo x Ceará (21h30, Maracanã)

Atlético-MG x Palmeiras (Arena MRV)

A derrota para o Mirassol trouxe questionamentos para o ambiente vascaíno, sobretudo pela proximidade da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz admitiu que ainda não sabe se poupará titulares diante do Atlético-MG no domingo, decisão que pode depender diretamente dos resultados desta quarta.

- Vou esperar um pouco ainda para ver qual vai ser a melhor estratégia para o domingo. Ainda não pensei sobre o jogo contra o Atlético-MG - afirmou o treinador, deixando claro que a análise do cenário será determinante.

Vasco perdeu para o Mirassol em casa (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Caso a combinação de resultados aconteça, o Vasco chegaria ao duelo de domingo já garantido na Série A e poderia direcionar totalmente o foco para a disputa da Copa do Brasil. Caso contrário, a equipe entra em campo precisando somar pontos para eliminar qualquer risco e respirar aliviada após mais uma temporada turbulenta.

