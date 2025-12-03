Contra o Atlético-MG, Palmeiras corre risco de igualar pior sequência com Abel Ferreira
Verdão não vence há seis jogos e busca espantar a má fase nesta noite, contra o Galo
A temporada do Palmeiras está praticamente perdida, apesar de matematicamente o time de Abel Ferreira ainda ter baixas chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Para isso, é claro, não depende mais apenas de suas forças e também precisa vencer o Atlético-MG nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Caso o resultado seja negativo, o time vai alcançar uma marca negativa na "Era Abel Ferreira": igualar a maior sequência sem vitórias. Atualmente, são seis jogos sem vencer, e o recorde sob o comando do português é de sete partidas.
A única vez em que o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, ficou sete partidas sem ganhar foi entre setembro e outubro de 2021. Na ocasião, foram três derrotas - para Corinthians, América-MG e RB Bragantino - e quatro empates - Atlético-MG duas vezes, Juventude e Bahia. Apesar da sequência ruim daquele ano, foi neste período em que o clube assegurou sua vaga na final Libertadores, justamente após empatar com o Galo.
O Verdão é o vice-líder do Brasileirão, com 70 pontos, cinco atrás do Flamengo, que pode conquistar a taça da competição nesta penúltima rodada.
Confira a sequência negativa do Palmeiras desde novembro:
- MIR 2 x 1 PAL - Brasileirão
- SAN 1 x 0 PAL - Brasileirão
- PAL 0 x 0 FLU - Brasileirão
- GRE 3 x 2 PAL - Brasileirão
- PAL 0 x 0 VIT - Brasileirão
- PAL 0 x 1 FLA - Libertadores
Provável escalação do Palmeiras:
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.
